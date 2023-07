¿Sustituto de Buba? César Salandia, el portero del Real Estelí que aceptó fichar por Real España

Sobre el tema de su fichaje por la Máquina, el novel arquero comentó: “Han estado hablando los dos equipos, pero al final es decisión del Real Estelí. Yo ya acepté en fichar con Real España, ellos comentaron cómo estaba la situación en el club y acepté venirme. No sé qué es lo que falta aún, pero si me dicen que me toca quedarme en Honduras, lo haría sin ningún pero. Vengo de ser bicampeón en Nicaragua y lo que quiero es seguir ganando títulos”.

Sus grandes actuaciones le permitieron consolidarse en el arco pinolero y ser convocado por la Selección Mayor de Nicaragua, con la que debutó en un amistoso ante Surinam el pasado septiembre. Previamente, se había lucido en Liga Concacaf enfrentando al Real España en julio, ganándose el respeto de los jugadores hondureños en el playoff del certamen.