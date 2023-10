El sueño de Tilguath y el secreto para vencer al Olimpia

Nosotros íbamos a jugar un partido inteligente, en ocasiones no sale, pero contra el Real Sociedad se dio. Yo resalto el orden y el esfuerzo que tuvo el equipo, cuando estábamos cero a cero no se desesperó y después de que anotamos el 1-0 pudimos manejarlo y sostenerlo.

Lo que más me gusta de este equipo es la convicción, no duda, no pierde la fe y tiene mucha actitud para hacer las cosas. Las veces que dudamos nos fue mal, perdimos. Yo le digo a los jugadores que no hay que dudar, solo hay que trabajar y competir.

Sí, contra todos los pronósticos, esta es una bendición, pero nosotros no debemos perder el norte, jugando así y sumando de esta forma podemos ingresar a la liguilla, pero nuestro objetivo es claro y la prioridad es que tenemos que sumar todos los puntos posibles para no vernos involucrados en el tema del descenso el próximo torneo. Lo que pasa que el torneo es generoso, entonces no está dando la oportunidad de posicionarlos en puesto de clasificación. Es un mérito realmente porque solo llegaron cinco refuerzos.

Por supuesto que sí, algunas veces debo de reconocer que no nos hemos visto bien en la parte futbolística, pero al final hemos conseguido el resultado, como en Tocoa por ejemplo, que el equipo estuvo ordenado, aplicado y muy bien en la parte táctica. En nuestro país el directivo se alegra por sumar, por el resultado, no la forma en que se gana. Se conforman con muy poco. Nosotros la estamos peleando y esperamos seguir así.

No renunciamos a eso, es posible que un objetivo nos lleve a otro. Yo le digo a los jugadores que no pueden perder el deseo y esfuerzo de intentar ganar donde vayamos. Por ahora vamos por un buen camino. Lo que pasa que hay equipos que han reaccionado, como Motagua, el mismo Real España, Marathón, Vida y Victoria. Es complicado, pero yo le digo a los futbolistas que hay que creer siempre.

En la parte personal lo tuyo ya no es una casualidad, tienes méritos...

Lo que pasa que he hecho todos los procesos, empecé dirigiendo juveniles, Liga Mayor, segunda y primera división. Mis campañas me ilusionan pero también me compromete que debo de trabajar más.

¿Y tú cómo te calificas como técnico?

Soy un entrenador que me gusta el buen fútbol, me gusta que mi equipo sea organizado, que domine las diferentes facetas, que ataque pero que se defienda bien. Cómo juegas con la pelota y sin ella. A veces se planifican las cosas pero no salen, por ejemplo al Olimpia lo atacamos y lo atacamos pero nos metió cuatro.

¿Qué piensas cuando la gente dice que puedes ser el sustituto de Chelato Uclés?

Yo he tenido grandes entrenadores en mi carrera y aprendí de ellos, la forma de trabajar y el manejo de grupo. Para el caso a mi me dirigieron grandes técnicos como Chelato Uclés, Edwin Pavón, primitivo Maradiaga y Carlos Restrepo. También estuve a las órdenes de otros como Nahúm Espinoza, Juan Carlos Espinoza, Carlos Cruz Carranza, Héctor Vargas y Julio González, todos ellos me enseñaron.

Pero en realidad yo siento que los técnicos hondureños tenemos que ser más solidarios, no serrucharnos el piso para que los directivos crean en nosotros. Por ejemplo, desde antes que yo ascendiera con Génesis ya se estaban ofreciendo entrenadores para venir a dirigir a este equipo, eso no me parece ético. No nos dan una clase de ética para ser mejores entrenadores y para un mejor comportamiento ético. El directivo no cree en uno, un técnico hondureño solo pierde dos partidos y ya le están buscando relevo.

¿De cuál de esos técnicos mencionados aprendiste más?

De todos. Por ejemplo de Vargas aprendí sobre manejo de grupo, de Chelato cuidar todos los detalles del juego, también aprendí de Primi, Julio González y los hermanos Espinoza, le dejaron a uno una idea clara para ponerla en práctica en los equipos que dirigimos.

¿Y tú espejo como técnico quién ha sido, cómo quién has querido ser?

Yo miro mucho fútbol internacional, por ejemplo me gustan mucho cómo juegan los equipos de Pep Guardiola pero también admiro la intensidad con que juegan los equipos de Jürgen Klopp, también la táctica de los equipos de Ancelotti, de todos uno aprende viendo los equipos que dirigen. Algo tiene que aprender uno de ellos y es bueno porque yo ahorita estoy en el Génesis, pero luego quiero apuntarle a un equipo grande, a una Selección o también dirigir en el extranjero pero todo va paso a paso.

¿Para ti cuál es el mejor equipo de este torneo hasta ahora?

Olimpia es un equipo muy sólido, muy constante y se despegó del resto pero hay equipos que vienen levantando, como el Victoria por ejemplo. Para el caso Vargas la pasó mal al principio, pero ahora Vida está en posición de clasificación. Marathón ha reaccionado con el profesor Salomón Nasar, quien tuvo en ultimátum contra nosotros, pero esas son las cosas que los entrenadores hondureños no debemos de permitir, si a mí me dice Génesis que si no triunfo ante el Real Sociedad me voy, después del partido si gano renuncio porque me pusieron un ultimátum y lo hicieron público. Para el directivo cuando uno gana es el mejor, pero si uno pierde es el peor, te quieren echar, esas son las cosas que hay que cambiar.

¿Crees que el técnico hondureño le falta personalidad y carácter?

Yo pienso que sí, uno como técnico se tiene que hacer valer. A mí el presidente del equipo me llama, me pregunta la alineación y se la doy, respeta mi decisión. En algunas ocasiones me pregunta porqué no juega cierto jugador y le doy una explicación, puede ser por una decisión táctica, pero no se mete en mi trabajo, además es puntual, este equipo está pagado al día.

¿Por qué consideras que el directivo le tiene más paciencia al técnico extranjero, lo espera más?

Es por temor a las demandas, a un extranjero le tienen que pagar todo el contrato y a un hondureño le pagan dos meses y problema resuelto, no es así, ahí es donde yo digo que tenemos que hacernos valer como entrenadores.

¿Crees hay hay un equipo que destronará al Olimpia de Troglio este torneo?

Yo creo que sí, pero hay que saberle competir, tiene que saber cómo se va enfrentar y hacerle daño, castigarlo cuando tengan el chance porque sino a la vuelta Olimpia no te perdona.

¿A qué equipo ves con la chapa para terminar con la hegemonía del Olimpia?

Es que Olimpia tiene como rivales a los nueve equipos restantes, en algún momento tendrá una mala noche y el rival una buena noche, así terminan esas hegemonías, pero hay que saberlo enfrentar.

¿A qué atribuyes el buen momento del paraguayo Roberto Moreira y Alejandro Reyes?

Lo de ellos pasa por el hecho de que llegaron a este equipo y han trabajado ambos como uno más, lo mismo pasa con los otros que llegaron. Son jugadores que se han acomodado a un equipo que les abrió los brazos.

¿Y esa racha del Olimpia qué la mantiene?

Primero la inversión de la directiva, segundo el entrenador que pide jugadores y trabaja para ser ganador, no ponen excusas, trabajan para ser mejor.

¿Qué piensas de los que se rinden ante Olimpia y no ven posibilidades de bajarlo?

Olimpia es un gran equipo, pero esta es una competencia, para el caso todos daban por hecho que Olimpia iba a vencer al Victoria y no fue así, tuvo que sudar para empatarle. Hay que competirle con los recursos que tenemos.

¿Cuál es tu gran sueño como entrenador?

Dirigir en el extranjero, hay que pensar en grande, debo de prepararme, me gustaría dirigir en México o Estados Unidos.

¿Y tu situación con la Fenafuth cómo quedó, por qué dejaste de dirigir la Selección Sub 20?

Yo tengo algo, a mí no me gusta que me impongan jugadores, eso pasó cuando dirigí la Selección. A mi me quisieron imponer jugadores y yo les dije que eso conmigo no iba a pasar, que iban a llegar lo que yo viera y requiera, ustedes no me van a imponer a nadie. Hay cosas que le molestaron a los directivos, bueno a Daniel Uberti, él quería meterse en mi trabajo y no lo permití, lo puse en orden. le dije en Uruguay que él se encargara de lo administrativo y yo de lo deportivo. Por eso salí de Fenafuth. A los directivos no les gustó que yo le dijera a Uberti que no se metiera en mi trabajo.

¿Pero cómo es posible que suceda eso?

Es que hay conflicto de intereses, ellos venden jugadores al extranjero, en esa edad se vende bien el futbolista, imponen jugadores para lograr su objetivo, pero yo no acepté.

¿Es cierto que estás en una lista negra por criticar a la Fenafuth; te gustaría regresar?

Si me dan la oportunidad de trabajo sí, pero no me muero por estar en una Selección. Si ellos me tienen en una lista negra por decir la verdad, pues seguiré diciendo la verdad. Por ellos hablarán los resultados. Le doy gracias a Dios que me bendice y tengo trabajo.

¿Qué piensas de la nueva era de Reinaldo Rueda con la Selección?

Hay cosas que mejorar, pero hay que apoyarlo si queremos clasificar al Mundial, yo estoy dispuesto a hacerlo. Creo que a los equipos que hemos enfrentado debimos enfrentarlos mejor, pero esto comienza, hay que trabajar para clasificar a la Copa América, Copa Oro y estar listo para la eliminatoria. Sería mentira decir ahora que el regreso de Rueda nos garantiza clasificar al Mundial, pero si nos garantiza trabajo.

¿Cuál es el mejor jugador que has dirigido?

He dirigido muy buenos jugadores, Óscar Discua y Alejandro Reyes juegan muy bien. Daniel Meléndez es un jugador con proyección para una Selección Sub 23, pero mientras no se dé cuenta de lo que puede lograr no llegará.

¿En Honduras a qué otro equipo te gustaría dirigir?

Yo ahorita estoy bien en Génesis, pero si al salir del equipo aparece una oferta yo le escucharía. A cualquier técnico le gustaría dirigir a uno de los equipos grandes como Olimpia, Motagua, Marathón o Real España.