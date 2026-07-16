Subastan histórica camiseta de Pelé del Mundial de 1958: ¿cuánto pagaron por ella?

Nueva York, Estados Unidos.- Una camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial FIFA de Suecia en 1958 se vendió este jueves en la casa Sotheby's de Nueva York por 4,9 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto más caro relacionado con la carrera deportiva del legendario astro brasileño.

La prenda azul y con un 10 en el reverso era la estrella de una subasta de objetos históricos del fútbol y partía con una estimación en torno a los seis millones de dólares, la oferta más alta para una pertenencia de Pelé, que resultó ser demasiado optimista.

Al lucir esa camiseta, un Pelé de diecisiete años se convirtió entonces en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó con dos a la victoria de Brasil contra Suecia que le valió a la Canarinha su primer título en el campeonato.