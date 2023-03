Segunda temporada de “Soy Georgina” se estrena este 24 de marzo en Netflix

MADRID, ESPAÑA.- Con el fin de revelar algunos adelantos de su serie, Georgina Rodríguez fue invitada al programa español “El Hormiguero”, donde dio a conocer sobre la temporada número dos que abarcará lo sucedido con la pérdida de uno de sus hijos.

“No hay explicación. Me ha traído mucha oscuridad, pero también mucho amor y haber hecho esta nueva temporada me ha servido de mucho. Elegí de directora a una mujer con la cual me identifiqué mucho el año pasado y me he sentido súper feliz y muy rodeada de todas las personas que han hecho este trayecto conmigo después de la pérdida de mi bebé”, explicó Georgina durante la entrevista.

La modelo habla en su serie acerca de la historia de su vida, los lujos con los que hoy en día cuenta y también de la manera en la que ha logrado construir una familia al lado de su pareja.