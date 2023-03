¡Visa aprobada! El “Chelito” Martínez viajará a Estados Unidos con el Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Tras algunos días de incertidumbre, Francisco Martínez , centrocampista del Marathón , obtuvo su Visa Americana y por lo tanto podrá realizar el viaje a Estados Unidos para formar parte del amistoso que disputarán este domingo 26 de marzo los verdes ante Olimpia en la ciudad de New Orleans.

“Agradecido con Dios por las cosas que me tiene preparada, mi llamado depende de él y yo solo sigo su camino. Muy contento la verdad porque voy a poder salir del país con el club que me abrió las puertas, me sigue sorprendiendo con este tipo de viajes. Estoy muy emocionado, es algo increíble, estoy muy feliz de pertenecer al Marathón”, fueron las palabras que brindó el pasado lunes Martínez en charla con EL HERALDO.