Sol, sonrisas y bicicletas: la magia de la Vuelta Infantil EL HERALDO 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El sol apenas despertaba sobre la ciudad y ya se sentía esa mezcla de emoción, nervios y ternura que solo un evento como la Vuelta Infantil EL HERALDO puede generar. El clima acompañó desde temprano, limpio, fresco y perfecto para que los pequeños ciclistas vivieran una jornada inolvidable. Entre cascos diminutos desde estilo clásico a unos diseños personalizados, bicicletas decoradas y sonrisas llenas de ilusión, los padres se inclinaban con cuidado para ajustar cascos, revisar llantas, limpiar rodilleras y confirmar que nada faltara antes de salir a la pista. Era imposible mantener a los niños quietos. La pista los llamaba. También los saltarines, los trampolines, los juegos y los snacks preparados, que entre algodones de azúcar y palomitas de maíz potenciaban aún más la emoción.

Algunos pequeños corrían, otros observaban en silencio con su número de competencias ya colocado en el pecho o en el manubrio, mientras sus padres intentaban, con paciencia, ordenar la emoción que vibraba en el ambiente. Minutos antes del pitido inicial, muchos infantes comenzaron a recorrer el circuito. Algunos pedaleaban con valentía, otros simplemente empujaban sus bicicletas con ambos pies, tanteando el terreno y disfrutando sin apuro. Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó el pequeño André Canales Perdomo (#231), quien, con sus piecitos apoyados en el suelo y el cuerpo haciendo fuerza, intentaba avanzar sobre su bicicleta (motocicleta más bien) mientras el público lo observaba con ternura. Todavía no iniciaba la carrera y ya se comenzaba a escribir una historia.

Las primeras en competir fueron las niñas de 0 a 2 años. Acompañadas por sus padres, quienes las ayudaban a pedalear o sostener el equilibrio, inaugurarían la undécima edición de esta fiesta deportiva. No había velocidad ni estrategia, solo esfuerzo, risas y el orgullo de cada familia al ver a sus hijas cruzar la línea de salida, aunque algunas miraran más los globos y los juegos que la meta.