Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025

Los pequeños ciclistas llegaron listos para arrancar la Vuelta Ciclística Infantil 2025, acompañados de los patrocinadores que impulsan esta noble causa.
Entre los patrocinadores se encuentran Mall Multiplaza, Aguazul, Quant y Banpaís.
Cappy anima la jornada con energía, sonrisas y un mensaje de apoyo a las familias hondureñas.
Banpaís reafirma su compromiso con el desarrollo social al sumarse a la iniciativa en beneficio de Arca de Esperanzas.
También apoyan la jornada deportiva Bikemart, Cappy, CPO, Indigo y BIMBO.
El colorido pelotón infantil recorrió el parqueo de Multiplaza con entusiasmo, promoviendo la esperanza y la empatía.
Aguazul y Quanty estuvieron presentes apoyando la causa con hidratación y tecnología para los participantes.
Además patrocinan la Vuelta Infantil 2025 empresas como GES, Gotv, Fisiocream y Platinum.
Los patrocinadores compartieron un mismo objetivo: pedalear juntos por la salud y la inclusión.
Fisiocream y Bikemart acompañaron a los ciclistas con atención deportiva y entusiasmo durante todo el evento.
El equipo de la clínica dental CPO recordó la importancia del bienestar integral, dentro y fuera de la pista.