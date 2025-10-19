  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025

Empresas como Multiplaza, Banpaís, Bimbo, Cappy y otros patrocinadores se unieron a la Vuelta Ciclística Infantil 2025 para apoyar a la Asociación Arca de Esperanzas

  • 19 de octubre de 2025 a las 07:29
Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
1 de 11

Los pequeños ciclistas llegaron listos para arrancar la Vuelta Ciclística Infantil 2025, acompañados de los patrocinadores que impulsan esta noble causa.

 Fotos: Estalin Irías/David Romero.
Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
2 de 11

Entre los patrocinadores se encuentran Mall Multiplaza, Aguazul, Quant y Banpaís.

Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
3 de 11

Cappy anima la jornada con energía, sonrisas y un mensaje de apoyo a las familias hondureñas.
Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
4 de 11

Banpaís reafirma su compromiso con el desarrollo social al sumarse a la iniciativa en beneficio de Arca de Esperanzas.​​​​​​
Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
5 de 11

También apoyan la jornada deportiva Bikemart, Cappy, CPO, Indigo y BIMBO.

Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
6 de 11

El colorido pelotón infantil recorrió el parqueo de Multiplaza con entusiasmo, promoviendo la esperanza y la empatía.
Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
7 de 11

Aguazul y Quanty estuvieron presentes apoyando la causa con hidratación y tecnología para los participantes.
Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
8 de 11

Además patrocinan la Vuelta Infantil 2025 empresas como GES, Gotv, Fisiocream y Platinum.
Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
9 de 11

Los patrocinadores compartieron un mismo objetivo: pedalear juntos por la salud y la inclusión.

Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
10 de 11

Fisiocream y Bikemart acompañaron a los ciclistas con atención deportiva y entusiasmo durante todo el evento.
Empresas solidarias pedalean por la inclusión en la Vuelta Ciclística Infantil 2025
11 de 11

El equipo de la clínica dental CPO recordó la importancia del bienestar integral, dentro y fuera de la pista.
Cargar más fotos