Salomón Názar ante clásico con Vida: “Nos imaginamos un escenario bravo”

LA CEIBA, HONDURAS.- Aunque actualmente son los mejores de Honduras, lideran la tabla y son inalcanzables, de momento, Salomón Názar, director técnico de Victoria, explicó que el clásico ante Vida será difícil porque está en juego el honor.



El elenco que dirige Názar, está tan bien posicionado, que aunque pierda nadie lo puedo alcanzar en la cima.



El próximo reto que tiene la jaiba es ante su eterno rival de la misma ciudad, Vida, el próximo sábado por la jornada siete.



“Los clásicos son difíciles, allí se juega el honor de los clubes de La Ceiba y esperamos un partido intenso. Hay que estar bien preparados como lo hemos hecho antes de cada partido”, analizó Názar.



El además doctor, no ocultó la felicidad de ser primer en la tabla: “Alegre porque el grupo se ha comportado a la altura, los méritos son de ellos, vamos bien, motivados, ilusionados con mantener el primer lugar”.



Victoria se mantiene con 15 puntos en la cima, mientras que Vida es octavo con seis.



