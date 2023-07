Said Martínez cuenta qué le dijo a Messi y cómo fue el saludo en su debut con el Inter Miami

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El árbitro hondureño Said Martínez está viviendo semanas muy importantes a nivel internacional luego de pitar la final de la Copa Oro 2023 y recientemente el debut de Lionel Messi en el Inter Miami vs Cruz Azul por la Leagues Cup.

Durante el partido, Said se mantuvo acertado con algunas decisiones arbitrales y además tuvo tiempo para compartir un inolvidable momento con el campeón del mundo en Qatar 2022.

En una entrevista con el programa “La Noche del Gol”, el silbante catracho contó cómo fue el saludo con Leo y además reveló qué le dijo a la hora de ingresar a la cancha.

“Yo estoy en el medio porque le estoy diciendo a otro jugador que salga, y veo que Messi viene y lo único que se me ocurrió fue decirle “bienvenido a la Concacaf”, confesó “El Matemático”.

Como acto seguido, Martínez reveló cuál fue la reacción de Messi: “Él (Messi) me estira el brazo junto a mí, me tomó el brazo y me guiñó el ojo”.