Rubilio Castillo reacciona por no ser convocado a la H y sobre la nueva camada

San Pedro Sula, Honduras.- Román Rubilio Castillo Álvarez, el delantero que llegó a Marathón y con pocos partidos jugados, se ha empezado a ganar el cariño de la afición esmeralda a cambio de goles. "RoRuCa", como también es conocido, se refirió a su último tanto con los verdolagas que significó el gol del sufrido triunfo ante el Platense por la jornada 19 del torneo Apertura en el estadio Yankel Rosenthal, casa del monstruo.

Con 356 minutos que ha tenido la oportunidad del DT argentino Pablo Lavallén, Rubilio ha respondido con cinco tantos en siete juegos disputados con su cuarta camisa diferente en el fútbol hondureño. El delantero respondió al tema de no poder dentro de los elegidos por Reinaldo Rueda en la selección de Honduras para el cierre de la eliminatoria rumbo al Mundial United 2026 y reveló que estuvo en duda para este juego ante Platense.

Gol y expulsión

"Valorar el esfuerzo que tuvimos para poder ganar el partido, para tener que meter cuando tuvimos que hacerlo y bueno, el gol es una bendición de Dios, creo que es algo lindo, le doy las gracias a Dios, la honra porque he venido trabajando, ya con la expulsión creo que se le quita emoción como a al festejo, los árbitros también hacen su trabajo, así que contento por el gol, por el gane, solamente toca mejorar ese aspecto" Llegada a Marathón

"Me siento bien, aquí me han valorado en todos los aspectos, también el mismo sentimiento que la afición tiene hacia mí, estoy muy agradecido de poder estar acá. Esto me motiva más para poder seguir haciendo mejor las cosas, seguir avanzando, no fue fácil porque venía una lesión, me dijeron que no estaba para jugar, me exigí y quise estar para ayudar al equipo, sabíamos que faltaba Messiniti"