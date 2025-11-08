Tarde de calor y entorno familiar en el Yankel para el Marathon vs Platense

La fiesta del centenario continúa en la casa del Marathón.
El partido entre Marathon y Platense estaba programado para las 3:00 pm en San Pedro Sula.
La comida nunca puede faltar cuando se asiste al estadio para un encuentro de la Liga Nacional.
El 'Monstruo Verde' tiene un largo legado en el futbol nacional.
La afición vive un momento dulce con su equipo por el centenario y el gran rendimiento en el campeonato.
Este niño no lo sabe todavía, pero está viviendo un momento especial junto con su padre.
Qué pesar que dejaron solita a esta bella aficionada.
Los hinchas del club sampedrano lucen con orgullo la camiseta edición especial del Centenario.
Marathon está en su mes de celebración por el Centenario de su fundación.
El legendario Georgie Welcome apareció con un nuevo look y sus características trenzas.
El que no abandona a sus compañeros, Messi... niti, llegó con su mate para apoyar a su equipo.
El calor en SPS es fuerte con un cielo despegado y el sol en un punto alto.
Samudio no se niega a jugar con estas condiciones, pero igual se cuida colocandose bloqueador solar.
El Venerado Tiburón llegó en busca de recuperar las buenas sensaciones en el inicio del torneo.
Bonita acción del Marathon que invitó a la familia de los jugadores para salir con ellos al campo.
Sin duda que la situación en el conjunto verdolaga es de armonía y mucha alegría.
Con la suspensión de Messiniti y la ausencia de Alexy Vega, sin duda que 'Roruca' tendrá que tomar la batuta.
El jugador vive un momento agradable desde su regreso a Honduras.
Una vez iniciado el encuentro, la intensidad en cada disputa de balón es palpable.