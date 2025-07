Rougier revela la razón de su salida de Motagua, equipo que lo rechazó y; ¿llegaría a Olimpia?

Sí, además habíamos hablado de la fecha que yo iba iba a llegar allá y todo. Y preguntaron si mi familia podían llegar después cuando inicie el torneo. Yo hablé con mi familia y le dije que mi esposa y mi hijo me dijeron que no había problema, que ellos iban a esperar, estuve cerca de quedarme.

Con Marathón sí hubo una charla, pero nunca se habló específicamente ni formal. Mientras que con Victoria sí, con Victoria tenía todo arreglado. En la realidad tenía todo acordado, todo quedaron en que me iban a mandar el contrato y los pasajes, pero de ahí en más no me volvieron a contestar el teléfono, entonces me imaginé que la situación había cambiado, que ya no querían negociar conmigo. Entonces les informé a ellos que por dicha circunstancia iba a empezar a a responder otras llamadas porque yo le había dado la palabra a ellos. Yo les comuniqué que iba a a comenzar a atender a otras otras propuestas. Sí, entonces estuve muy cerca de fichar por el Victoria

Estuvimos charlando, no llegamos a estar de acuerdo nada más en la renovación, en los diferentes aspectos, pero no, nada grave, nada mal, al contrario, nos fuimos bien, muy agradecido de las dos partes, por todo lo que lo que vivimos juntos y también que capaz era un momento de cambio para los dos, para mí y para el club. Obvio que uno siempre sueña retirarse en el club que ama, pero pero bueno, tal vez se dé, tal vez se dé más adelante.

Sí, en realidad más que roto no, no, yo me voy con el corazón muy contento y muy agradecido porque fui muy feliz todo el tiempo en Honduras, la verdad que contento, seguramente volveré. No sé si pronto, tal vez dentro de poco, tal vez dentro de mucho, pero voy a volver. No tengo duda de eso porque es como mi casa Honduras, la verdad que estoy muy muy demasiado agradecido por así decírtelo porque es un país que que me dio todo, que me dio muchísimas cosas, no solamente en el ámbito profesional y deportivo, sino en todo porque crecí muchísimo en todos los aspectos y eso la verdad que no no tiene precio.

Entonces, ¿no dirigiría a Olimpia?

No, creo que no. Son muchas razones. La gente de Olimpia es muy respetuosa conmigo, he tenido muchos mensajes de afecto y cariño de Olimpia. Desde que fiché acá me escriben cosas lindas y estoy muy agradecido con ellos. Pero creo que no, creo que hay un respeto muy grande y para ser respetuoso con la institución, tendría que pasar algo muy grave para que yo pueda dirigir a Olimpia. Hay un respeto con toda la hinchada del Motagua y eso lo hace casi imposible.

¿Por qué Motagua sufrió mucho con el Olimpia de Troglio?

No sé, creo que tal vez Olimpia tenía muchos recambios, muchos jugadores, tampoco es que la diferencia fue grande. Por ahí fueron pequeños detalles que terminaron marcando una pauta en las instancias decisivas. Pero la diferencia se terminó marcando. En el último cruce pudimos hacer que esa diferencia sea a nuestro favor y sería como preguntarle a Troglio: ¿Qué pasó que no pudieron mantener eso que venía haciendo? Siempre son pequeños detalles que en el último cruce fue a nuestro a favor.

¿Te tocó vivir situaciones de incertidumbre durante tu estancia en Honduras?

Sí, pero como en todos los países hay momentos de incertidumbre, donde pasan que no quieren, eso sucede en todos lados. A veces me parece que a Honduras se le da una mala fama que no tiene, que estando dentro del país te das cuenta que no es como lo describen, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. Pero hubo situaciones, me tocó pasar el momento delicado de las Elecciones, cuando salió el país a protestar y demás, pero fue el único momento. Me tocó pandemia, pero a todos nos tocó pandemia, fueron momentos decisivos porque queríamos irnos del país, estaban saliendo aviones para Argentina, pero nosotros tomamos la determinación con mi familia de quedarnos.

Cuando le tocó defender la portería de Honduras en aquel 3-1 ante Costa Rica, ¿sintió que lo marginaron?

No, porque después de ese partido no volví a jugar, pero sí estuve en más convocatorias que fue cuando fuimos a Bermudas. Pero estuve en más microciclos, convocatorias. No creo que se me haya marginado. Sigo en contacto con varios compañeros de la Selección, cada tanto tengo con los profesores de La H. Sí, el profe y el cuerpo técnico tenían que hacer lo que tenían que hacer.

¿Atendería otra convocatoria de La H?

Sí, claro que sí, de eso no tengo duda. Pero estoy tranquilo porque siempre di mi mayor esfuerzo, porque cuando uno hace las cosas con amor y entregando lo que tiene, no tendría remordimiento, al contrario, estoy feliz. Si llego a tener otra oportunidad la voy a encarar con el mismo profesionalismo.

¿Qué fue lo mejor que le dejó jugar con la Selección?

Tengo muchísimas, muchas cosas que me dieron como el tener la posibilidad de jugar para la Selección. Además, conocí mucha gente, experiencia, ojalá hubiera tenido otra posibilidad para seguir jugando porque entrar en ese ritmo, pero no se dio, quién sabe si el día de mañana me volverá a tocar. La verdad es que no tengo reproches, tengo recuerdos buenos.

Ya retirado, ¿le gustaría vivir o emprender un negocio en Honduras?

Está dentro de los planes, dentro de lo que hemos hablado con mi esposa. También saqué el curso técnico, sigo estudiando, me sigo capacitando, quién dice que no puedo dirigir en Honduras.

¿Hay fecha para su retiro?

No tengo fecha, estoy bien, lo vengo haciendo bien dentro de la situación del fútbol. Entonces, no le pongo límites. El cuerpo, la mente lo dirá en su momento y ahí buscaremos la situación o el lugar adecuado.

¿A qué futbolistas recomendarías para el fútbol de Argentina?

Creo que cualquiera de los que están jugando en la Selección de Honduras pueden venir tranquilamente a jugar a Argentina. Sin duda, todo necesita su tiempo de adaptación porque los fútbol son diferentes, son otros ritmos, pero es cuestión de darle el tiempo para adaptarse.

¿Ves a la Bicolor en el Mundial tras la actuación en la Copa Oro?

Yo la veo, pero va a ser difícil, porque el formato con el que termina se termina marcando la posibilidad para ir. Yo veo a Honduras en el Mundial.