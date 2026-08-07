Ronald Araújo da la sorpresa al dejar el FC Barcelona para irse a club de Inglaterra

Las directivas de ambos equipos cerraron un pacto verbal que ya cuenta con el visto bueno del director deportivo del Barça, Deco. El movimiento busca darle un respiro económico al conjunto catalán, que necesita liberar masa salarial y ajustar sus cuentas para cumplir con el juego limpio financiero y registrar a otros jugadores antes de que cierre el mercado .

Barcelona, España .- El futuro de la defensa del FC Barcelona ha dado un giro inesperado. Según reveló el periodista especializado Fabrizio Romano, el club azulgrana y el Liverpool han llegado a un acuerdo para la cesión del central uruguayo Ronald Araújo , de 27 años.

Con esta incorporación, el técnico Andoni Iraola suma a sus filas a un defensa con gran potencia física, velocidad y liderazgo. Araújo viajará a Inglaterra en las próximas horas para realizar los exámenes médicos y firmar su contrato.

En el Liverpool, el uruguayo llega para tapar el hueco dejado por Ibrahim Konaté y compartirá la saga central con Virgil van Dijk.

La salida de Araújo, quien llegó al Barça en 2018 procedente del Boston River y llegó a ser uno de los capitanes del primer equipo, dejará un rol más importante para los defensores Pau Cubarsí y Eric García bajo las órdenes de Hansi Flick.

A pesar de que las lesiones han frenado su continuidad en algunos momentos, Araújo se despide temporalmente de España tras haber ganado LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa.