Rolando Blackburn deja Victoria a mitad de torneo para irse al Real Tomayapo de Bolivia

El atacante canalero fue anunciado como nuevo jugador del Real Tomayapo de Bolivia, marcando así un nuevo capítulo en su carrera profesional.

La Ceiba, Honduras. - El delantero panameño Rolando Blackburn puso fin de manera inesperada a su segunda etapa con el Victoria en la Liga Nacional de Honduras y ya tiene nuevo destino en el extranjero.

Tras confirmarse su marcha, el futbolista utilizó sus redes sociales para despedirse del club y de la afición, dejando un mensaje cargado de sentimiento:

La salida de Blackburn tomó por sorpresa a la afición de la “Jaiba Brava” y el club se encuentra nuevamente con problemas económicos, el experimentado goleador era una de las piezas ofensivas del equipo ceibeño en el torneo Clausura de la Liga Hondubet.

"Me toca despedirme de esta institución una vez más, no de la forma que quería, pero me voy tranquilo porque sé que siempre di lo mejor para esta linda institución", escribió en sus redes sociales.

Y agregó: "Volví para ayudar y me quedo con el gran cariño del pueblo ceibeño. Agradecido con ustedes, espero en Dios todo mejore porque sé que hay gente con gran cariño por la institución. Espero nos veamos en el camino. Un abrazo y muchas bendiciones, jaibos".

Blackburn regresó al Victoria con la intención de aportar su experiencia y goles en un momento importante para el club, especialmente en la lucha por salir de la zona comprometida en la tabla acumulada. Sin embargo, su paso volvió a ser corto y ahora continuará su carrera en el fútbol sudamericano.

Por su parte, el Real Tomayapo suma a un delantero de recorrido internacional, confiando en que su capacidad goleadora pueda ser clave en sus aspiraciones dentro del campeonato boliviano.

La salida del panameño deja un vacío en el ataque del Victoria, que deberá reacomodar sus piezas en un tramo decisivo del torneo, donde cada punto es vital en la pelea por la permanencia.

En su primera etapa en 2025, anotó 10 goles y en el presente torneo Clausura, en su segundo paso por Victoria, dejó tres goles en nueve partidos disputados.