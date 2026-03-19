Edrick Menjívar rompe el silencio sobre pérdida de tiempo en Costa Rica: "La culpa la tuvimos todos"

Edrick Menjívar rompió el silencio y se refirió a la pérdida de tiempo en Costa Rica que nos eliminó del Mundial 2026, partido donde la Bicolor empató 0-0 y no le ajustó ni para clasificar al repechaje intercontinental.
Previo a ese partido del 18 de noviembre en San José, Honduras había perdido 2-0 ante Nicaragua en Managua, cotejo donde le bastaba ganar para clasificar al Mundial. Esa derrota obligó a la "H" a ganar en territorio tico.
Menjívar charló con TVC sobre lo sucedido esa noche en Costa Rica ya que fue uno de los señalados por perder tiempo, algo que terminó pesando ya que Honduras estaba obligada a ganar.
Honduras empató 0-0 y terminó en segundo lugar con 9 puntos, dos menos que Haití que selló su pase a la justa mundialista. La "H" no clasificó ni al repechaje por un gol ya que Surinam marcó en los últimos minutos vs Guatemala.
Al perder tiempo, Menjívar inició diciendo que "es obvio los que pasó en esos últimos 20 minutos de ese partido".
"Lo que pasa en un camerino y lo que se dice de un cuerpo técnico a un jugador se tiene que quedar ahí", agregó el arquero de Olimpia.
Seguidamente dijo: "Nosotros los que estuvimos ahí sabemos lo que se nos mandó a decir y cuál era la intención".
Sin quitar el dedo del renglón, apuntó: "Yo tranquilamente pude haber dicho lo que pasó, pero me comí todas las críticas y puse el pecho a las balas ni me escondí, ni tampoco le eché la culpa a otros ni lo haré".
El portero recalcó que no dirá las órdenes que se dieron porque eso se queda en el vestuario de la Selección: "Soy una persona con códigos y si me quieren echar la culpa a mí, bienvenido sea".
Finalmente estableció "La culpa la tuvimos todos, no fuimos al Mundial porque no anotamos un gol".