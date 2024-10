Tilguath destapa la razón de su salida del Génesis ¿Le impusieron jugadores?

1 Comayagua, Honduras.- La dirección técnica del Génesis FC bajo el mando de Reynaldo Tilguath es historia en la Liga Nacional de Honduras luego de los malos resultados obtenidos en el actual Apertura 2024 que tienen al cuadro de Comayagua en la ultima posición con solo 9 puntos de 33 posibles. 2 El estrega nacional le confesó a Diario EL HERALDO las intimidades sobre la salida de Génesis FC, la institución donde logró un ascenso histórico para la temporada 2023/2024 y siendo semifinalista en los torneos Apertura y Clausura, sin embargo, el presente campeonato lo condenó debido a los malos resultados. 3 ¿Cómo fue su despedida? ¿Qué equipos lo han llamado para dirigir? son algunas de las interrogantes que el “Chino” no dudó en contestar y lo que se viene para él luego de su segunda experiencia en la Liga Nacional de Honduras porque antes estuvo al frente del Real de Minas. El “Maizoro” reveló los detalles de su salida de la institución que eligió al colombiano Jhon Jairo López para la dirección técnica.

ENTREVISTA CON REYNALDO TILGUATH

4 ¿Por qué sale de la institución por decisión personal o fué una decisión de directiva? 5 Fue de una decisión de ambas partes, estuvimos hablando con el presidente y el me decía ‘profe yo no quiero que se vaya’ y era una situación en la cual yo me preguntaba si yo era el problema, si mis decisiones eran las correctas debido a los resultados. A veces ganábamos, luego caíamos derrotados y bueno, se llegó a un acuerdo por el bien de la institución y por el bien mío, quedamos tranquilos y ahora esperamos una oportunidad que se presente más adelante. 6 ¿Alguien le dijo que renunciara a su cargo como director técnico? 7 Fue una decisión familiar, con mi esposa estuvimos hablando, llegando a la conclusión que debía de dar un paso al costado, hablé con el presidente y se terminó tomando la decisión. 8 ¿En que momento tomó la decisión? 9 La decisión llevaba vario tiempo, pero el presidente me llamaba y me preguntaba “profe sigamos” o ¿Cómo hacemos? y era un dilema para ambos, pero al final fue la mejor decisión. Estoy tranquilo, pero no contento de haber salido del equipo y son decisiones que se tienen que tomar. 10 ¿El 100% de la plantilla la planificó usted o le impusieron jugadores? 11 No, en algo que siempre le voy admirar al presidente es que nunca trató de imponer algo mucho menos jugadores, las decisiones las tomaba yo, yo era el que decidía quién jugaba o tenía que llegar al equipo, simplemente le pedía al jugador y el se sentaba a negociar la parte económica y la duración del contrato. 12 ¿Hubo actos de indisciplina? ¿Sabía usted que sus jugadores se desvelaban jugando PlayStation como lo dio a conocer el presidente? 13 Eso fue el torneo pasado que hubo actos de indisciplina y por ello no jugaron casi toda una vuelta y más el caso de Denovan y Elmer, ellos se equivocaron y por ende no conté con ellos. Eso se lo hice saber a la directiva, pero actos de indisciplina no hubieron más.

14 ¿Por qué cree que ganó él Génesis en último partido y no antes? ¿Que cambió? 15 Mire, la decisión ya estaba tomada. Yo le dije al presidente que si ganábamos, empatábamos o se perdiera mi postura no iba cambiar en lo absoluto, Milton (presidente de Génesis FC) se me acerca y me dijo ‘y si gana y yo decido que se quede’. Mi respuesta fue contundente ‘no’, porque ya estaba tomada la decisión. Eso sí, yo quería ganar y dejar al equipo no en la situación que está, sino en puestos de clasificación. 16 Yo le pregunté a Milton el lunes ‘¿Don Milton usted ya ha hablado con algún entrenador?’ y me contestó que ‘no’, al contrario me han ofrecido muchos. Fue allí donde yo le dije que sino había hablado con nadie yo le voy a terminar el viernes (día del juego con Victoria) y si usted tiene uno en la semana solo me confirma. Para mí que se le salió a alguién, algún “bocón”. El profe Jhon Jairo creo que llegó el jueves y allí firmó el contrato, pero desde el martes empezaron a hablar con él, pero que las pláticas estaban enlatadas porque habían otros técnicos como Tábora, Membreño, Jorge Pineda... 17 ¿Qué jugadores le quedaron a deber? ¿De quiénes esperaba más? 18 En realidad no es a deber, pero no les estaban saliendo las cosas. El caso de Marcelo que me alegra que haya goleado, Muma que entró muy bien y Mario había hecho buenos partidos, lastimosamente se lesionó por eso no fue parte de la convocatoria. Yo creo que tenía un gran plantel, un buen equipo de trabajo, si ellos vuelven a creer van a ser protagonistas nuevamente. 19 ¿Cómo fue la despedida en el camerino, hubo lágrimas, qué le dijeron los futbolistas? 20 Hubo lágrimas, abrazos, agradecimientos porque algunos los conozco de años, otros que llegaron en este torneo y algunos desde que ascendimos, muchas emociones, buenas anécdotas buenos y malos recuerdos. Hubo partidos que la pasamos muy mal. Me vine feliz porque sé que trabajé hasta donde pude y lo que quise es que el equipo fuese protagonista. Fracasé en no dejarlo en la posición que hubiese querido, pero bueno esto es el fútbol y ojalá Dios mediante ellos les salgan bien las cosas y puedan ubicarse en buena posición. 21 ¿Cómo califica su participación? 22 Bueno, el primer año del ascenso creo que fue bueno, más que bueno y en este torneo las cosas no iban saliendo como lo habíamos planeado. No se nos daban los resultados, pero hay 7 partidos por delante que el equipo puede recomponer. 23 ¿De qué se arrepiente Reynaldo Tilguath? 24 Me arrepiento en ocasiones, de las equivocaciones, no fui parejo a la hora de tomar decisiones, de poner a jugar a uno u otro futbolista, quise darle prioridad a un 11 y en esa parte les fallé a algunos muchachos que se merecían la oportunidad.

25 ¿Después de Génesis cuáles son sus planes, lo han llamado de algún equipo? 26 Sí, me han llamado equipos de segunda división, pero la decisión es no dirigir lo que resta del año, pero si sale un proyecto importante lo voy a analizar para ver si se puede, pero por los momentos quiero disfrutar de mi familia, han sido dos años de estar viajando a Comayagua, alejarme de mi esposa e hijos, verlos por ratos y esos momentos no se recuperan y hay que disfrutarlo en estos días. 27 ¿A esta altura de su carrera dónde se miraba como director técnico? 28 Es mi ilusión, yo siempre trabajo a largo plazo. Yo sé que a corto plazo se pueden dar resultados, pero yo me veo en un futuro dirigiendo un equipo grande y si es una Selección bienvenido sea, uno siempre debe aspirar a estar mejor y para eso es que uno se prepara. Ojalá Dios mediante se me dé la oportunidad y aprovecharla. 29 ¿Qué cosas cree que le hacen falta como entrenador? 30 Esto me va ayudar a ser mejor entrenador, que los amigos van a estar siempre cuando ganas, cuando pierdes no son muchos, no son muchos los entrenadores que te llaman cuando estás mal, pero cuando estás bien todos se acercan. Los únicos del gremio que han estado llamándome son Bennet (DT del Choloma), el profe Chedrani y el profe Rueda dándome aliento, de mi familia mi esposa e hijos y amigos cercanos. 31 ¿Rueda qué le dijo? 32 Si me llamó y sostuve una conversación vía mensaje, donde me expresó que esto me iba ayudar a ser mejor técnico.

33 Así cómo está el torneo ¿Qué equipo pinta para levantar el título? 34 Real España está haciendo un gran torneo, si el equipo suma en Tegucigalpa contra un Motagua u Olimpia es aspirante a ser campeón, pero los partidos de liguilla son totalmente distintos y no son partidos de vuelta normales porque los equipos capitalinos, cuando de esa fase se trata, como decimos nosotros son otros 100 lempiras (risas) y allí es donde pesa la localía. 35 ¿Qué cosas pasaron en el torneo Apertura que le sorprendieron? 36 Creo que los seis clasificados o los que clasifiquen lo harán con mucho mérito, no habrá tanta diferencia entre el séptimo y el sexto no será por puntos y no por diferencia de goles. 37 ¿Qué jugador de la Liga no faltaría en un equipo de Reynaldo Tilguath? 38 Jhow Benavídez, tiene mejor posesión de balón, tiros libres, remate a portería, es un jugador diferente. 39 ¿Tilguath es un DT para equipos pequeños o para equipos grandes? 40 Bueno, quiero dirigir equipos grandes, equipos chicos, la cosa es que dejen trabajar. Estuve en un equipo que he sido presa y nos ha ido bien, espero que cuando sea cazador, me vaya mejor.