Así es la vida de Samuel Caballero, recordado por beso con Cuauhtémoc Blanco

“Cuauhtémoc no me dijo nada, era mi marca. El tipo se enojaba, empezaba a estar peleando... Le decía ‘cálmate, cálmate‘. Y vino la discordia del partido, tuve que entrar en la forma de desequilibrar, me quiso provocar y lo provoqué yo, vino lo del beso. Yo lo disfruto siempre y la gente también” terminó diciendo.