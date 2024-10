Mayron Flores revela por qué salió de Real España y Victoria; ¿Jugador indisciplinado?

Te seré sincero, en Real España todo estuvo bien, ellos se portaron al millón conmigo, esa decisión la tomé porque el entrenador que llegó (Miguel Falero) no contaba conmigo y así no podía estar. El presidente no quería que me fuera, pero mejor me vine libre y no le saqué ni un lempira al equipo porque ellos me abrieron las puertas.

Pues vamos recuperándonos gracias a Dios. He tenido un parón largo, pero creo que para la próxima fecha ya estaré listo para poder sumar minutos con el equipo. Me lesione la tibia y peroné, además tuve un esguince en el tobillo izquierdo, eso fue duro.

Hasta dónde se yo era que mi estilo de juego no le gustaba y ni modo tuve que buscar mi rumbo porque no podía estar en un lugar donde no iba a jugar, a mi me gusta jugar, yo no juego por amor al dinero, yo lo hago porque me gusta el deporte.

¿Y en Victoria que pasó?

En Victoria es un tema aparte que no quisiera tocar para no hacer más polémica. Al final el afectado salí siendo yo. Yo cambié de equipo por jugar porque si no me hubiera quedado en Real España, pero al final son cosas que pasan y que uno debe aprender.

Sos multicampeón y has jugado en tres de los equipos grandes ¿por qué crees que no has logrado consolidarte?

Algo estaré haciendo mal y eso no me deja llegar a donde quiero, son consciente. En la cancha entrego todo, me hago mi examen personal y no entiendo.

Ahorita estoy trabajando más en mi vida personal, en lo psicológico y mi estado físico.

¿Te arrepentís de algo en tu vida?

No. No me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho lo he disfrutado, así como disfruto del fútbol. No me arrepiento de nada.

¿Crees que un cambio en vos pueda mejorar tu carrera profesional?

He hecho cosas en el pasado que no son adecuadas, pero he tenido un cambio exagerado en mi vida gracias a Dios, ahora estoy motivado y con ganas de comerme el mundo.

¿Has sido un jugador indisciplinado?

Siendo sincero, sí he tenido mis actos de indisciplina, pero no cómo lo han querido vender, y eso me ha afectado, ahora estoy mejorando como persona.