El Rey Felipe y sus hijas asistirán a la final del Mundial para apoyar a la selección española

Madrid, España.- Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía asistirán a la final de la Copa del Mundo de Fútbol que la selección española disputará en Nueva York el próximo domingo, según ha informado este miércoles la Casa Real. Un partido al que no tenía previsto acudir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que el lunes siguiente, día 20 de julio, estará de visita oficial en Argelia. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han informado de que finalmente se está intentando cuadrar la agenda para que pueda estar presente en Nueva York en esa final y volar desde allí a Argelia para una visita que, en cualquier caso, se mantiene.

El rey recordó este mismo miércoles por la mañana en L'Escala (Girona) que había dicho a los jugadores de la selección cuando acudió a verles tras el segundo partido que disputaron en el Mundial, en Guadalajara (México), que no les volvería a ver hasta la final. Una final a la que España ha llegado tras vencer el martes a la selección francesa y en la que se enfrentará al conjunto que gane en el partido de semifinales que se disputará entre Argentina e Inglaterra. El rey, que ha dicho estar muy contento, como todo el mundo, por el resultado frente a Francia, ha rememorado en L' Escala (Girona) cómo, cuando acudió al estadio de Guadalajara (México) para presenciar en directo el partido entre España y Uruguay del Mundial de Fútbol, y bajó al vestuario tras la victoria y su clasificación, dijo a los jugadores que los vería en la final.