Reinaldo Rueda: "Nos ha costado clasificar. Ha sido una clasificación dura"

Lo que habíamos presupuestado, un equipo que no nos iba a dar espacio, cometimos el mismo error que allá en Bermudas. Por ejemplo, Kervin venía a recibir por delante de los defensas y no por detrás de los volantes de ellos, quedaba muy vacía esa zona con Jorge Álvarez y Benguché, nos faltó eficacia en algunas situaciones cuando ganamos la línea de fondo para haber jugado quizás pensando un poco más en equipo y haber aprovechado más esas llegadas.

Jugadores de la Liga Nacional

Es importante la participación de los jugadores de la Liga Nacional, esa es la exigencia, lograr potencializar la Liga, que los jugadores que tenemos y los que lleguen del extranjero nos den ese plus especial de poder hacer la selección que necesitamos para lograr esa meta que es clasificar al Mundial.

El camino a la Copa Oro, ¿qué le dejó?

Eso denota lo competitivo que es Concacaf, lo difícil, y dentro de la Selección Nacional en cada partido sacamos conclusiones que nos sirve como material de trabajo, de estudio. Por ejemplo, no tuvimos a Joseph Rosales, pero apareció Franklin Flores, apareció Elison otra vez de lateral. Lo de Raúl García ha sido gratificante, que apareció en el juego ante Guatemala, eso es ganancia para lo que se nos viene.

El trabajo de Raúl García

Viene destacándose con un gran despliegue y velocidad, en los morfociclos trabajó más de lateral derecho que en su posición natural de volante "5", hoy entró por Najar, pero tiene esa polivalencia, tiene esa gran virtud de adaptarse, en Guatemala entró de cinco, en Bermudas también, ojalá siga creciendo, se ganó el cariño y respeto del grupo.

¿Cómo lo ha vivido Reinaldo Rueda?

Ha sido una clasificación dura, difícil, es un camino duro, muy desgastante para uno y es la exigencia para los jugadores internacionales de Selección Nacional, teníamos casi cuatro meses sin vernos, había que reunirse y dar resultados, estar armonizados y bien sincronizados para lograr la meta y los de la Liga Nacional igualmente llegar con el mismo tono. Es un trabajo bien cuidadoso porque tenemos que regresar a esos jugadores en buenas condiciones, nosotros esperamos que esos jugadores sean titulares en sus clubes, que tengan buena actualidad para tener buen nivel de cara a la Copa Oro.

¿En qué nivel estamos para competir en Copa Oro?

Cuantificar y calificar es complejo, en dos meses pueden pasar muchas cosas, ojalá estos muchachos regresen bien, hay algunos que dicen que no estamos entrenando como corresponde en sus clubes, no estamos entrenando para el nivel que nos exige la Selección Nacional y nosotros en esos ocho días que estamos con ellos no podemos tocarle esa parte física, estamos pasando por esa situación, de modo que cualificar en qué nivel estamos para junio es esperar que ellos tengan un buen suceso, que los jugadores de acá de la Liga Nacional sigan creciendo en su rendimiento, para mayo tenemos que pasar la lista a Concacaf.