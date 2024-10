Rueda valora la victoria ante Guayana Francesa y anticipa cambios contra Jamaica

El gran patrimonio fue la mística, la forma en como se entregaron superando las adversidades, el compromiso que tenían con la Selección es vital, ante un rival de buen nivel, naturalmente nos hicieron una gran oposición, ganar acá no es fácil, hoy se sacaron tres puntos importantes.

Todas las condiciones que se dieron como el cambio de sede, de todas las dificultades que tuvimos, casi no tuvimos un entrenamiento bueno con todo el equipo completo, positivo porque se sacó el resultado.

El funcionamiento y la cancha de Guayana

Hoy era difícil porque a Honduras le gusta la pelota, la cancha no propiciaba para eso, no facilitaba, no se podía construir con la pelota, el exceso de confianza propiciaron los goles del rival, debemos mejorar eso.

Se viene Jamaica, es un partido diferente

Todos los juegos son diferentes, es un partido que podes jugar con 24 horas de diferencia y sale otro partido, creo que tenemos toda la motivación de lograr un buen juego y que nos posicione mejor en la tabla.

¿Habrá cambios ante Jamaica?

Quizá haya uno o dos, máximo tres, lo importante es seguir consolidando y que eso nos acerque al logro de resultados importantes.