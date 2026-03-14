¿Regresa a Olimpia?: Se cae el fichaje de Alberth Elis con el Minnesota United de la MLS

Tegucigalpa, Honduras.- Alberth Elis, la "Panterita" del fútbol hondureño, finalmente no jugará en el Minnesota United de la MLS. El anuncio llega como un balde de agua fría para los aficionados catrachos que esperaban ver al veloz delantero en la liga estadounidense jugando al lado de James Rodríguez. Esto se debe a las estrictas normas de la FIFA sobre inscripciones de jugadores. El Estatuto y la Transferencia de Jugadores establece claramente: "Un futbolista puede estar inscrito en un máximo de tres clubes durante una temporada o año calendario, pero solo puede jugar partidos oficiales con dos de esos clubes".

En el caso de Elis, ya acumuló minutos oficiales con Olimpia en Honduras y luego con el Marítimo de Portugal durante esta temporada. Cualquier intento de debutar con Minnesota lo habría inhabilitado, ya que superaría el límite de dos clubes con participación real. Fuentes cercanas al club estadounidense confirmaron que, pese al interés inicial, la directiva tuvo que desistir ante la imposibilidad de alinear al hondureño sin violar las regulaciones internacionales. Asimismo, el cuerpo técnico de Minnesota United no encontró en Elis el perfil exacto de jugador que buscaban para reforzar su ofensiva. Buscaban un delantero con características específicas que no tenían el estilo del catracho. Elis, de 29 años, había generado expectativas tras su salida de Olimpia, donde destacó en torneos locales antes de probar suerte en Europa. Sin embargo, este tropiezo lo deja nuevamente como agente libre, a la caza de un nuevo destino.