  1. Inicio
  2. · Deportes

Platense vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

El Platense juega de local ante el Olimpia de Eduardo Espinel en la cancha del estadio Morazán

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 19:06
Platense vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

El Olimpia busca derrotar al Platense y dejar atrás el mal momento que vive .

 Foto: Neptalí Romero

San Pedro Sula, Honduras.- El Platense está igualando 0-0 ante el Olimpia por el cierre de la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional en el estadio Morazán.

Alineaciones

Platense: 1- Merlin Bonilla; 15- Ofir Padilla, 3- Elías García, 21- Brandon Santos, 25- Samuel Pozantes; 23- Manuel Salinas, 27- Sebastián Espinoza, 30- Edwin Solano, 14- Eduardo Urbina, 22- Alexander Aguilar; 10- Erick Puerto.

Olimpia: 1- Edrick Menjivar; 15- Kevin Güity, 40- Clinton Bennett, 2- Emanuel Hernández, 31- Carlos Sánchez; 23- Jorge Álvarez, 32- Agustín Mulet, 7- José Mario Pinto, 8- Edwin Rodríguez; 9-Jorge Benguché y 27- Jerry Bengtson.

Hora y canal que transmite PARTIDO EN DIRECTO

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias