Platense vs Olimpia EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras.- El Platense está igualando 0-0 ante el Olimpia por el cierre de la jornada 11 del torneo Clausura de la Liga Nacional en el estadio Morazán.
Alineaciones
Platense: 1- Merlin Bonilla; 15- Ofir Padilla, 3- Elías García, 21- Brandon Santos, 25- Samuel Pozantes; 23- Manuel Salinas, 27- Sebastián Espinoza, 30- Edwin Solano, 14- Eduardo Urbina, 22- Alexander Aguilar; 10- Erick Puerto.
Olimpia: 1- Edrick Menjivar; 15- Kevin Güity, 40- Clinton Bennett, 2- Emanuel Hernández, 31- Carlos Sánchez; 23- Jorge Álvarez, 32- Agustín Mulet, 7- José Mario Pinto, 8- Edwin Rodríguez; 9-Jorge Benguché y 27- Jerry Bengtson.
Hora y canal que transmite PARTIDO EN DIRECTO
Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC