Real Madrid sonríe tras recibir la noticia que tanto esperaba en LaLiga de España

Madrid, España.- El regreso de Éder Militao y Antonio Rüdiger, recuperados con urgencia para jugar en Montilivi ante el Girona este domingo (2:00 P.M), salvan los problemas de Xabi Alonso en el centro de la zaga del Real Madrid, donde sigue sin poder contar con Dean Huijsen y David Alaba, y se suma la baja de Raúl Asencio en una convocatoria en la que regresan Thibaut Courtois y Franco Mastantuono.

Los problemas que sufre el Real Madrid en el centro de la defensa en noviembre no cesan. Cerrará el mes sin Raúl Asencio, baja por gastroenteritis en Girona. Xabi Alonso sigue sin poder contar con Huijsen, por una sobrecarga en el muslo izquierdo, ni con David Alaba, con un problema en el sóleo derecho. Dani Carvajal completa la lista de bajas madridistas para la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports.