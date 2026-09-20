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Real Madrid revela la lesión que sufre Valverde luego del derbi ante Atlético

Ahora el volante Federico Valverde se perdería los juegos de la selección de Uruguay ante Japón, Corea del Sur e India.

  • Actualizado: 20 de septiembre de 2026 a las 14:54
Real Madrid revela la lesión que sufre Valverde luego del derbi ante Atlético

Fede Valverde terminó todo el partido pero según el Real Madrid sufre una lesión.

 Foto: EFE

Madrid, España.- El uruguayo Fede Valverde sufre un traumatismo severo en el tobillo izquierdo durante el derbi contra el Atlético de Madrid tras someterse a una exploración al acabar un encuentro, después de recibir en la primera mitad una entrada del surcoreano Kang-in Lee.

Esta acción fue, junto a un pisotón del argentino Cuti Romero sobre el inglés Jude Bellingham, el foco de la crítica del Real Madrid sobre el arbitraje en el derbi, que tanto el técnico José Mourinho como el club, a través de sus canales oficiales, se encargaron de poner en el centro del análisis de un partido en el que perdieron 2-1 ante el Atlético de Madrid.

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Tras este, el Real Madrid comunicó que Valverde sufre "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo" y que será "sometido a nuevas pruebas en las próximas horas".

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Traumatismo en el tobillo que hace que Valverde sea duda para viajar con Uruguay de cara a los compromisos internacionales ante Japón, Corea del Sur e India.

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Redacción web
Agencia EFE

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