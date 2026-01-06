Real España tiene nuevo fichaje: Regresa jugador histórico de la institución aurinegra

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España continúa armándose de cara a la próxima temporada de la Liga Nacional y este día confirmó el regreso de uno de los futbolistas históricos en la institución. Se trata de Roberto “Pipo” López, veterano guardameta que fue prácticamente sacado del retiro, luego de haber estado varios meses sin jugar al fútbol profesional tras su repentina salida del CD Choloma por problemas extrafutbolísticos.

López se suma a los fichajes de Anthony García, Juan Manuel Capeluto, Ángel David Sayago y Gonzalo Ritacco, incorporaciones que llegan a petición del entrenador Jeaustin Campos. Cabe destacar que el Real España no solo piensa en el torneo local, ya que la Máquina también tendrá participación en la Copa de Campeones de Concacaf, donde enfrentará al LAFC de Estados Unidos en la primera ronda de la competición. La llegada de Roberto López se da tras la negativa de renovación de Onan Rodríguez, joven portero que aún no ha logrado llegar a un acuerdo con la directiva, a menos de un mes del arranque del campeonato.

Trayectoria de “Pipo” López

Roberto “Pipo” López ha construido una sólida carrera en el fútbol profesional de Honduras. Se formó en las fuerzas básicas del Real España, club en el que debutó profesionalmente y donde militó durante varios años antes de buscar nuevos retos en otros equipos del país. Tras su salida del conjunto aurinegro en 2019, López fichó por el Club Deportivo Marathón. Además de su paso por el equipo verdolaga, el experimentado guardameta ha defendido los colores de Platense, Vida, Victoria y Olancho FC, todos en la Liga Nacional. En el extranjero jugó en el CSD Coatepecano de Guatemala.