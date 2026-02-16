Barcelona recibe buena noticia a horas del juego ante el Girona por LaLiga

Barcelona, España.- El brasileño Raphael Dias 'Raphinha', ausente en los tres últimos partidos a causa de molestias musculares, ha recibido el alta médica y el técnico Hansi Flick ha decidido incluirlo en la convocatoria del FC Barcelona ante el Girona de esta noche (2:00 PM hora hondureña).

El atacante no había podido jugar el partido copero ante el Albacete, así como el compromiso liguero frente al Mallorca, además del encuentro también copero ante el Atlético de Madrid, aquejado de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.