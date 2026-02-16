  1. Inicio
Barcelona recibe buena noticia a horas del juego ante el Girona por LaLiga

El FC Barcelona visita al Girona por LaLiga con la intención de ganar y recuperar el liderato en la tabla de posiciones

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 08:18
El FC Barcelona llega a este encuentro luego de ser goleado por el Atlético de Madrid en Copa del Rey.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El brasileño Raphael Dias 'Raphinha', ausente en los tres últimos partidos a causa de molestias musculares, ha recibido el alta médica y el técnico Hansi Flick ha decidido incluirlo en la convocatoria del FC Barcelona ante el Girona de esta noche (2:00 PM hora hondureña).

El atacante no había podido jugar el partido copero ante el Albacete, así como el compromiso liguero frente al Mallorca, además del encuentro también copero ante el Atlético de Madrid, aquejado de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha.

Flick sobre arbitraje en goleada del Atlético contra Barcelona: "Es una pena. Un desastre"

En la lista para Flick siguen de baja Pedri González y Marcus Rashford, así como los lesionados de larga duración Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

En la convocatoria se encuentran, además de la novedad de Raphinha, el joven meta del filial Diego Kochen y el centrocampista Tommy Marqués.

Convocatoria del FC Barcelona

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen.

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde y Eric.

Mediocampistas: Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal y Tommy.

Delanteros: Feran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Roony.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

