Barcelona recibe buena noticia luego de recibir goleada por el Atlético de Madrid

El FC Barcelona fue sorprendido por el Atlético de Madrid en su último juego en la Copa del Rey y hoy recibe una buena noticia

  • Actualizado: 13 de febrero de 2026 a las 09:26
El Barcelona regresó a los entrenos pensando en juego ante Girona.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El atacante del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', ausente por lesión en los últimos tres partidos del equipo, ha completado parte de la sesión de este viernes en el campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tras perder en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) contra el Atlético de Madrid, los titulares del Barça han realizado trabajo específico en el gimnasio, mientras que el resto de jugadores disponibles se han ejercitado sobre el césped.

Diego "Cholo" Simeone revela la fórmula que usó con Atlético para golear al Barcelona

Además de Raphinha, que ultima la recuperación de una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha, también han participado en la sesión los jugadores del filial Tommy Marqués y Eder Aller.

En cambio, según las imágenes facilitadas por el club, los lesionados Marcus Rashford, Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen no se han ejercitado bajo las órdenes del técnico, Hansi Flick.

Flick sobre arbitraje en goleada del Atlético contra Barcelona: "Es una pena. Un desastre"

El conjunto azulgrana volverá a entrenarse este sábado a las 11:00 horas para empezar a preparar el partido de LaLiga EA Sports del próximo lunes en Montilivi contra el Girona.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

