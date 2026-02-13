Barcelona recibe buena noticia luego de recibir goleada por el Atlético de Madrid

Barcelona, España.- El atacante del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', ausente por lesión en los últimos tres partidos del equipo, ha completado parte de la sesión de este viernes en el campo de entrenamiento Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Tras perder en la ida de las semifinales de la Copa del Rey (4-0) contra el Atlético de Madrid, los titulares del Barça han realizado trabajo específico en el gimnasio, mientras que el resto de jugadores disponibles se han ejercitado sobre el césped.