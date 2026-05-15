Rafael Villeda se refiere a Lavallén: "Me sorprende el cambio de personalidad"

El dirigente albo aseguró que en el club están concentrados en lograr el boleto a una nueva final del fútbol hondureño, resaltando la importancia que tiene para Olimpia mantenerse peleando campeonatos. Hoy es el duelo desde las 8:15 pm en el estadio Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.

Tegucigalpa, Honduras. - En la previa del decisivo clásico nacional entre Marathón y Olimpia por la jornada 5 de la triangular A del torneo Clausura de la Liga Nacional, el presidente merengue Rafael Villeda salió al paso de las fuertes declaraciones del técnico argentino Pablo Lavallén , quien fue suspendido para el duelo de esta noche tras sus polémicos comentarios sobre el arbitraje y el funcionamiento del FVS.

Además, reconoció el desgaste que ha significado el calendario del torneo y pidió una mejor planificación para futuras competencias. También confirmó la baja de Emmanuel Hernández por lesión, aunque señaló que el resto del plantel está listo para enfrentar al conjunto verdolaga.

“Contentos de poder estar en este partido con la posibilidad de clasificar a una nueva gran final. Para nuestra institución siempre es importante estar peleando los primeros lugares y teniendo la posibilidad de obtener un nuevo campeonato”, expresó Villeda en entrevista TVC.

“Me sorprende el cambio de personalidad de Lavallén”

Villeda confesó sentirse sorprendido por las acusaciones realizadas por Lavallén, especialmente porque ambos compartieron etapa en Olimpia durante 2022.

“La verdad que primero sorprendido del cambio que él ha tenido. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él en Olimpia en 2022 y me sorprende el cambio en su personalidad y de enfocar la presión”, manifestó.

El titular olimpista considera que el estratega argentino actuó desde el desconocimiento al insinuar una posible manipulación del FVS y explicó cómo funciona el sistema utilizado en la Liga Nacional.

“Televicentro lo único que hace es producir los partidos y la compañía Quality de España es la que decide cuáles son las cámaras que utilizan para que los árbitros tomen las decisiones finales. Quizás hubo desconocimiento de Lavallén y aligeró con eso que dio a conocer”, afirmó.

Asimismo, espera que el técnico recapacite tras las sanciones recibidas por sus constantes declaraciones contra el arbitraje hondureño.

Niega favoritismo arbitral hacia Olimpia

Sobre las críticas recurrentes que apuntan a supuestas ayudas arbitrales a favor de Olimpia, Villeda defendió al club y aseguró que los errores arbitrales afectan a todos los equipos por igual.

“Siempre a raíz de los éxitos constantes que tiene el club, tratan de tirarle al que está más arriba. Nosotros tenemos más campeonatos que todos los demás”, comentó.

El presidente albo sostuvo que el VAR y el FVS ayudan a disminuir equivocaciones, aunque considera imposible alcanzar un arbitraje perfecto.

“Los beneficiados de un día son los perjudicados en otro. Cuando hay errores a favor del club también se reconocen. No somos el único equipo al que le pasan estas situaciones”, sentenció Villeda, calentando aún más el ambiente antes del choque entre Olimpia y Marathón.