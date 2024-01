¡Se compara con Mbappé y Cristiano! Rafael Leao de AC Milan

“¿Mi ídolo? El mío es Cristiano Ronaldo. ¿Ser como él y Mbappé?, sé que puedo llegar allí, pero no soy egoísta. Puedo marcar goles, pero si puedo dar asistencias, lo hago. A estos niveles los números marcan la diferencia porque Mbappé , Haaland y Messi tienen números que hablan solos. Cuando pensaré como ellos, llegaré a aquel nivel”, recalcó Leao.

Si bien es cierto, el jugador de 23 años, actualmente, acumula una cantidad de 43 goles desde su llegada al AC Milan según el registro de Diario AS, además de dos copas, una de la Serie A en 2022 y la otra de la Liga de Portugal en 2018.

Él había mencionado que era una alegría estar con el club, además, dijo que, “Cuando llegué aquí nadie hablaba de mí, hoy soy un ídolo y estoy muy agradecido. Me metieron presión, pero fue positiva, y sin los tifosi no sería lo que soy ahora”.

Además de los Tifosi, Ibramovik también fue bastante importante en la evolución del joven jugador.

“Cuando lo hacía bien no me decía nada, pero si lo hacía mal aparecía diciendo ‘Rafa...’. Me transmitía una presión positiva, cuando sabes que alguien te habla para ayudar, sabes que te quiere. Es crucial para todo el Milan”.

Asimismo, cerró la entrevista hablando de su Top 11 en el mundo.