Presidente del Boavista espera que el Burdeos haga efectiva la opción de compra de Alberth Elis

OPORTO, PORTUGAL.- El presidente del Boavista de Portugal, Vitor Murta, declaró durante una entrevista que espera que el Girondins de Burdeos de Francia haga oficial la opción de compra por el delantero hondureño Alberth Elis, quien llegó en calidad de cedido para esta temporada al conjunto de la Ligue 1.

En una conversación con el medio francés Sud Ouest, el dirigente del equipo luso detalló que el Girondins aún no ha ejecutado la opción para hacerse con los servicios del atacante catracho, la cual ronda los seis millones de euros.

“Elis está cedido hasta final de temporada, teniendo el Burdeos una opción de compra que creo que se activará. Boavista también obtendrá un pequeño porcentaje de cualquier venta futura”, explicó.

Del mismo modo, Murta indicó que la relación entre Boavista y Burdeos es muy fuerte, ya que tienen el 51% de sus acciones, pero con proyectos diferentes.

“¿Si existe el temor de que el Boavista sea menos importante que el Burdeos para Gérard López, con el ejemplo de las cesión de Albert Elis y Ricardo Mangas en particular? No significa nada. Como he dicho más de una vez, los dos clubes son completamente autónomos y tienen proyectos diferentes”, soltó.

