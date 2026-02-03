"Ganó papá" Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia

Los medios mexicanos destacan el triunfo del América, donde remarcaron la racha que le cortaron al Olimpia y ya lo ponen en la siguiente fase
"FINAL DEL PARTIDO | ⚪️ CD Olimpia 1-2 Club América ¡¡Las águilas se llevan la ventaja!!! J. Alvarez 50', Victor Davila 45+2' y Ramon Juarez 88'"
"El América sufrió demasiado en Honduras ante el Olimpia y sobre el final del partido sacó un valioso triunfo por 2-1 que los pone en una posición muy cómoda de cara al partido de Vuelta que se jugará la próxima semana en el Ciudad de los Deportes"
"América le cortó al Olimpia una racha de 12 partidos seguidos sin perder"
" Con goles de Víctor Dávila y Ramón Juárez, el América venció a Olimpia en Honduras y toma ventaja en la Primera Ronda de Concachampions. Descontó Jorge Álvarez"
