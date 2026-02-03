  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

"Ganó papá" Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia

Los medios mexicanos destacan el triunfo del América, donde remarcaron la racha que le cortaron al Olimpia y ya lo ponen en la siguiente fase

  • Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 22:08
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
1 de 21

Los medios mexicanos destacan el triunfo del América, donde remarcaron la racha que le cortaron al Olimpia y ya lo ponen en la siguiente fase

 Foto: Alex Pérez
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
2 de 21

"FINAL DEL PARTIDO | ⚪️ CD Olimpia 1-2 Club América ¡¡Las águilas se llevan la ventaja!!! J. Alvarez 50', Victor Davila 45+2' y Ramon Juarez 88'"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
3 de 21

"#LosDeporterosMX | ¡RAMÓN JUÁREZ LO GANÓ AL 88! El América (@ClubAmerica) logró vencer 2-1 al CD Olimpia (@CDOlimpia) en la Champions Cup (TheChampions). Ramón Juárez selló la victoria en el minuto 88"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
4 de 21

"GANÓ PAPÁ! ¡SE ACABÓ! América lo gana sobre la hora contra Olimpia con gol de Ramón Juárez"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
5 de 21
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
6 de 21

¡Victoria agónica! ¡América se lleva el triunfo sobre Olimpia!

Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
7 de 21

"¡SE EMBALAN LAS ÁGUILAS! El América saca la victoria en Tegucigalpa ante un complicado Olimpia. Menjívar fue el héroe de los catrachos evitando la goleada. Ventaja para la vuelta"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
8 de 21

"RAMÓN JUÁREZ LE DA LA VICTORIA AL AMÉRICA. El defensa del América aprovechó un error del portero del Olimpia al no desvíar el balón de manera correcta y Ramón Juárez nada más empuja el balón a la red. ¡RAMÓN JUÁREZ LE VUELVE A RESPONDER A JARDINE!"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
9 de 21

"El América sufrió demasiado en Honduras ante el Olimpia y sobre el final del partido sacó un valioso triunfo por 2-1 que los pone en una posición muy cómoda de cara al partido de Vuelta que se jugará la próxima semana en el Ciudad de los Deportes"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
10 de 21

"¡VICTORIA DE LAS ÁGUILAS CON GOLES DE RAMÓN JUÁREZ Y VÍCTOR DÁVILA!⚽"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
11 de 21

"EL AMÉRICA, CON EL CAMINO CLARO PARA LA VUELTA. Olimpia no pudo sacar ventaja en Tegucigalpa e irá a la CDMX con una misión complicadísima"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
12 de 21

"Com gols de Victor Dávila e Ramón Juárez, o AMÉRICA vence o Olímpia fora de casa e obtém boa vantagem para avançar na ConcaChampions"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
13 de 21

"El Club América supera al Olimpia en territorio hondureño con un marcador de dos goles contra uno. La escuadra azulcrema asegura el éxito mediante una anotación de Ramón Juárez ⚽ #ClubAmérica #Concachampions"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
14 de 21

"América le cortó al Olimpia una racha de 12 partidos seguidos sin perder"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
15 de 21

" Con goles de Víctor Dávila y Ramón Juárez, el América venció a Olimpia en Honduras y toma ventaja en la Primera Ronda de Concachampions. Descontó Jorge Álvarez"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
16 de 21

"Las Águilas lograron sacar el resultado de Honduras y se llevan a casa la ventaja para ir a la siguiente ronda. A los locales le anularon una anotación"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
17 de 21

"¡El América se lleva la ventaja a casa! Con goles de Dávila y Del Castillo, 'Las Águilas' se llevan la ventaja mínima a casa. ¿Podrá el Olimpia remontar como visitante?"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
18 de 21

"Victoria del América sobre el Olimpia para irse con la ventaja en el marcador global al juego de vuelta"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
19 de 21

"¡NO FIDALGO, NO PROBLEM! El Club América derrotó a Olimpia en Honduras y tiene un pie en la siguiente ronda de la Concachampions. La vuelta se juega el miércoles 11 en el Cd. De los Deportes"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
20 de 21

"Las Águilas ganan la ida de la Concachampions, en Honduras contra Olimpia. Le pregunto al Sagrado Americanismo, el único ente exigente de nuestro balompié, ¿qué le pareció el partido? ¿Qué análisis hacen y qué áreas de oportunidad hay en el equipo para ser mejor siempre?"
Ganó papá Lo que publican los medios de México tras triunfo de América sobre Olimpia
21 de 21

"Siempre Brian, siempre Brian Rodríguez dándole algo diferente al América, La empuja Ramón Juárez ...Y el América puede regresar de Honduras con algo que parecía lejano..."
Cargar más fotos