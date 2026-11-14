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Portugal despide a Cristiano Ronaldo con emotivo homenaje en el minuto 7 ante Dinamarca

Los aficionados de Portugal homenajearon a Cristiano Ronaldo durante el minuto siete del partido contra Dinamarca, con una ovación, el tradicional "SIU" y mensajes de agradecimiento

  • Actualizado: 14 de noviembre de 2026 a las 15:00
Portugal despide a Cristiano Ronaldo con emotivo homenaje en el minuto 7 ante Dinamarca

El delantero anunció su retiro de la selección el 5 de noviembre y se despidió con 234 partidos y 146 goles.

Lisboa, Portugal.- Los aficionados de Portugal rindieron homenaje este sábado a Cristiano Ronaldo durante el minuto siete del partido contra Dinamarca, el primero desde que se anunciara la retirada de la mayor figura en la historia del fútbol del país.

En el minuto 7 -el número que Cristiano ha lucido más veces con la selección-, el público del Estadio Municipal de Braga (norte luso) ovacionó de pie al exdelantero del Real Madrid y entonó el 'SIU' de su celebración, mientras en las pantallas aparecía "Gracias, capitán".

Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección portuguesa

No fue el único homenaje que recibió Cristiano Ronaldo en este partido, ya que todos los jugadores de Portugal saltaron al campo con la camiseta número siete y, entre las gradas, se exhibió una gran pancarta de agradecimiento.

Cristiano, de 41 años y actualmente en el Al Nassr saudí, anunció el pasado día 5 su retirada de la selección de Portugal tras las desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus.

En total, disputó 234 partidos y marcó 146 goles, ambas cifras récord para un jugador con su selección.

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Redacción web
Agencia EFE

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