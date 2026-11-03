¿Por qué el casino fascinó para siempre al cine?

Hay algo hipnótico en ver a un tipo que se juega el cuello con una baraja en la mano. Desde los salones de Mónaco que pisaba James Bond hasta las callejuelas iluminadas con neones fluorescentes de las películas de Scorsese, el cine obsesiona con las mesas de fieltro verde desde hace décadas.



De hecho, no se trata solo de un decorado pintoresco o de un capricho estético de los directores de fotografía; es que ese universo funciona como un mecanismo de relojería perfecto para contar historias, y por eso Hollywood vuelve una y otra vez a él.



Una trampa mortal para los personajes

Pensemos cómo funciona una buena película: necesitas un conflicto inmediato, la sensación de urgencia y un marcador que no perdone los errores. Una sala de apuestas es precisamente eso: una olla a presión donde las consecuencias caen como un yunque en cuestión de segundos. No hay lugar para largos monólogos internos cuando un giro de muñeca o la caída de una carta marcan si el protagonista se salva o lo pierde todo. Evidentemente, esa inmediatez le pone una descarga de adrenalina al relato que cualquier guionista agradece.



Además, esos salones son puntos de encuentro imposibles, ya que difícilmente se vería a un magnate corrupto, a un tahúr desclasado y a un matemático brillante compartir una charla de sobremesa en otro sitio. Bajo el mismo techo, el cine reúne a tribus urbanas y clases sociales en colisión, creando chispas y tensiones de poder, sin necesidad de forzar la trama.