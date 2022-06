Piden a Interpol emitir alerta azul para dar con el paradero de agresor de agente policial

Pero el haber salido casi ilesa del violento ataque no exime de responsabilidad al autor de la agresión, quien hasta el momento no ha podido ser identificado.

Pese a no presentar heridas físicas de consideración, la psicóloga explicó que la sub inspectora también podrían sufrir secuelas psicológicas tras el evento traumático, y a ella se sumaría Alexander Cruz Méndez, un joven originario de Colón que fue acusado por usuarios de las redes sociales de ser el buscado atacante.

El hombre de 29 años salió al paso este martes para negar cualquier vínculo con el hecho, pues aseguró que el domingo él se encontraba trabajando y que desconoce por qué algunas personas querrían acusarlo de algo que no cometió.

Acompañado de su familia y miembros de la comunidad donde reside desde niño en Bonito Oriental, Colón, el joven aseguró al canal HCH que tiene miedo por su vida, ya que recibe todo tipo de amenazas vía celular.

“La mera verdad yo no tengo nada que ver”, dijo Cruz al momento de detallar que el día de la final estuvo con varios parientes trabajando en la vivienda de su madre. “yo no soy la persona que andan buscando me están confundiendo y hasta me pueden matar, es por eso que estoy dando mi cara para que se aclare esta situación”, agregó, al tiempo que pidió una rápida investigación para hallar al verdadero responsable y así ayudarlo a limpiar su nombre.

