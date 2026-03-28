Perú cae ante Senegal en amistoso previo a choque ante Honduras en España

Saint-Denis, Francia.- En el debut del brasileño Mano Menezes como seleccionador, Perú cayó 2-0 este sábado ante Senegal, que celebró por todo lo alto Copa de África de 2026 en el estadio de Francia ante 70.000 hinchas, a pesar de la revocación del trofeo y las advertencias jurídicas de Marruecos por conmemorarlo.

En un amistoso disputado en Saint-Denis, en las afueras de París, el delantero del Bayern Múnich Nicolas Jackson, a pase de Ibrahim Mbaye (PSG), adelantó a 'los Leones de Teranga' en el 41. En el 54, Ismaila Sarr, del Crystal Palace, agrandó el marcador.

El de este sábado fue un partido atípico. Sucede poco después de que, en una inédita decisión, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) retirase el título de campeón a Senegal y se lo diese a Marruecos, debido a las irregularidades de la final del pasado enero, cuando los 'Leones de Teranga' se marcharon momentáneamente del terreno de juego en protesta por un penalti.

Y el encuentro también tuvo la particularidad de ser el primer test para la nueva selección peruana de Menezes, quien el pasado enero tomó las riendas del combinado para enderezar su rumbo tras no lograr clasificarse al Mundial de este junio en Estados Unidos, México y Canadá, a pesar del aumento del cupo de países de la Conmebol.

El antiguo seleccionador de Brasil operó una pequeña revolución dejando fuera a Paolo Guerrero, Christian Cueva, Edison Flores y Luis Advíncula, mientras daba entrada en la convocatoria a Adrián Quiroz (Los Chankas), Matías Zegarra (Melgar) y Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting).

El técnico gaúcho solo mantuvo en su lista a cuatro supervivientes del mundial de 2018: Miguel Araujo (Sporting Cristal), el centrocampista Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y el extremo André Carrillo (Corinthians).

En el icónico Estadio de Francia (sede del combinado nacional), Menezes buscó, ante todo, la solidez defensiva ante una selección africana en el papel superior, pero imprecisa y nerviosa ante su público -Francia tiene una gran diáspora senegalesa- y que no disponía de su estrella, Sadio Mané, por lesión.

Los andinos tuvieron, de hecho, la mejor ocasión del primer tiempo, tras un robo de balón de Erick Noriega en el balcón del área, pero su remate se marchó fuera.

Perú intentaba apretar a la salida del balón de los campeones africanos oficiosos, quienes seguían precipitados tanto en el juego corrido como en el balón parado.

El sopor terminó al filo del descanso cuando el talentoso Mbaye desbordó por la derecha y sirvió al corazón del área, donde Nico Jackson no perdonó.

Senegal, encuadrada en el grupo I junto a Francia, Noruega y el ganador del partido de repesca entre Irak y Bolivia, salió más templada en el segundo periodo y puso tierra de por medio gracias a un gol de Sarr, tras una mala coordinación defensiva de Perú.

La selección sudamericana no le dio la espalda al partido, aunque no pudo aprovechar la relajación de 'los Leones de Teranga'. Joao Grimaldo estuvo cerca de acortar, pero su centro chut no conectó.

En el último tercio del encuentro, el técnico brasileño realizó varios cambios e hizo debutar al delantero Adrián Quiroz, de 26 años. Precisamente el debutante Quiroz estuvo cerca de anotar el primer gol de la era Menezes. Sin embargo, su colocado disparo se estrelló en la cruceta.

El próximo reto de la bicolor será en la vecina España, donde se medirá, en otro amistoso el martes 31 de marzo, a la selección de Honduras, en el madrileño Estadio Municipal de Butarque, en Leganés.

- Ficha técnica:

2 - Senegal: Mory Diaw; Niakhate, Mamadou Sarr, Jakobs, Diatta; Idrissa Gueye, Pape Gueye (Habib Diarra, min.70), Camara (Pape Sarr, min.80), Ismaila Sarr (Cherif Ndiaye, min.80); Ibrahim Mbaye (Boulaye Dia, min.70) y Nicolas Jackson (Assane Diao, min.70).

Seleccionador: Pape Thiaw.

0 - Perú: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo (Fabio Gruber, min.85), Alfonso Barco, Marcos López; Erick Noriega (Jesús Castillo, min.85), Yoshimar Yotún (Jesús Pretell, min.58), Jairo Vélez (Jairo Concha, min.58), André Carrillo (Adrián Ugarriza, min.69); Kenji Cabrera (Joao Grimaldo, min.58) y Álex Valera (Adrián Quiroz, min.69).

Seleccionador: Mano Menezes.

Goles: 1-0: Nicolas Jackson, M.41; 2-0: Ismaila Sarr, M.54

El árbitro Jérémie Pignard (FRA) amonestó a Marcos López por Perú y a Mamadou Sarr por Senegal.

Incidencias: amistoso celebrado en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, en las afueras de París, ante cerca de 80.000 espectadores, la inmensa mayoría senegaleses, aunque hubo unas decenas de hinchas peruanos que animaron todo el partido.