Pedro Troglio le responde a los críticos, habla de Marathón y advierte a Antigua

“Yo le recomiendo a los jugadores que no lean ni miren, que me dejen todo eso a mí, que yo me cargue de bronca. Escuchar las barbaridades que dicen sobre la rotación es no conocer de fútbol. Alguien dijo ‘pobre Marathón porque hizo rotaciones en Choluteca’ y criticaron al técnico después que jugó en sintético en dos partidos seguidos; también puso a Anangonó dos partidos seguidos y se lesionó”, agregó.

“Como he estado fuera de los micrófonos por estar suspendido, uno escucha barbaridades y las acumula para que se carguen de emotividad. Hace una semana dicen que estamos con un pie afuera, pero también estamos con un pie adentro y jugamos de local, y tenemos toda la seguridad que podemos ganar. Hay que ser respetuosos con el entrenador y los jugadores, aunque esto nos ayudará para tener emotividad, por eso hay que jugar antes de hablar”, mencionó el técnico Troglio en una conferencia de prensa donde expresó su malestar por las críticas.

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- El trago amargo ya lo probó una vez y Pedro Troglio no piensa hacerlo de nuevo. El Club Deportivo Olimpia tiene una cita con la historia este jueves ante el Antigua de Guatemala , pues de fallar, quedarán nuevamente eliminados de la Copa Centroamericana en la fase de grupos.

‘El Rulo’ continuó: “Muchachos, es normal la rotación, los jugadores no son máquinas, no todos terminan enteros, a lo mejor pasa como Arboleda que lo perdés un mes. También está el mala leche que ‘a nivel de Concacaf se quedaron afuera’, sí, pero hace dos años fuimos campeones. Hay cosas buenas y hay cosas malas, pero soy un eterno agradecido y le tengo un amor a este grupo ganemos, perdamos o empatemos. Sabemos lo que nos jugamos mañana y que si no pasamos es un golpe muy fuerte, por lo que estamos preparados para ganar”.

El entrenador del Olimpia confirmó que tiene el plantel entero a disposición para medirse a los chapines. “El único lesionado es Yustin de allí están todos disponibles. Hemos manejado muy bien las rotaciones más allá que a ustedes no les gusta, me encantaría que a ustedes les pase que manden siempre a un mismo periodista y no les den rotación. Yo tengo 30 y pico de jugadores y tengo que ponerlos a todos, pero eso depende del resultado. Todos están preparados para jugar”.

Troglio también ve mal el hecho que los Albos puedan volver a quedarse en primera ronda: “Estoy de acuerdo que no sería normal que Olimpia quede afuera dos veces seguidas en fase de grupos en Concacaf. Sería muy malo, pero es una de las posibilidades que hay, y si pasa, tendremos que sentarnos ante la pared de fusilamiento y aguantar la que se venga, lo que pasa es que desde hace una semana nos tienen afuera y se han llenado los programas de fútbol hablando mal de Olimpia. Hay que ser más prudente, pero es que a la gente le gusta ver sangre. El único momento que tengo para defenderme es este, no creo que la gente de Olimpia me quiera afuera por dos partidos”.