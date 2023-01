Pedro Troglio reveló si habrá más bajas y también su charla con Diego Vázquez

Conquistamos un triunfo en los últimos minutos y partidos complicados. El fútbol hondureño cambió, hoy cuesta ganar de local y de visita, pasa que los equipos se han reforzado positivamente. Ya no podes decir “ahora tal vez lo ganamos por cinco”, esto ha cambiado, nos cuesta mucho ganar, pero la obligación es conseguir el triunfo.

Con la misma emoción de siempre y la obligación de ganar lo que nos toque jugar, es un club con su historia, un equipo que necesita ganar, la motivación del plantel pasa por ahí, este equipo debe encontrar la motivación del 2019, ya que tenía muchos años que no ganaba un título, no es fácil ganar.

¿Cómo llega físicamente el club tras lo sucedido ante Olancho FC?

Ya tenemos alrededor de 10 días, hemos mejorado muchísimo. Lógico que hace una semana, no soy partidario de juegos amistosos, menos a dos días de haber iniciado pretemporada contra un equipo que lleva un mes preparándose, no es la realidad de que un equipo pueda hacer, pero había una obligación que el club había asumido, se respetó y se fue a jugar.

Yo hubiera elegido jugar contra un club de tercer categoría y no contra un gran equipo, pero nos pasó eso, la idea nuestra siempre fue pensar en la jornada uno, no te digo que estamos al 100%. De hecho hoy los que no van a salir han trabajado aparte.

¿El 11 para enfrentar a la Real Sociedad?