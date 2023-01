Hernán Medina comenta el fichaje de Rotondi, el caso de Rubilio y del debut ante Lobos UPN

Hemos sido claros de que necesitamos, estamos viendo primero si llega alguien de la Liga local. En el caso de Rotondi no me lo habían manifestado y lo tomé como que era una versión periodística, pero no hemos hablado de que el jugador esté con nosotros. Luego lo haremos con la directiva y el gerente deportivo, pero de parte nuestra no ha habido esa evaluación y si lo hay será consensuada entre todos.

TAMBIÉN: Revelan el posible mensaje oculto de Piqué hacia Shakira en la placa del Twingo

Los que han llegado, obviamente que estamos muy conformes con ellos, siempre dije que estos partidos de pretemporada era para evaluar si se necesitaba reforzar líneas y siento que sí es necesario en la zona media ofensiva de uno a dos más, veremos si se puede, pero seguramente que tendremos a uno que se pueda incorporar