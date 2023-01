Eddie Hernández, previo al debut en el Clausura 2023: “Motagua será un equipo más directo, más contundente”

Previo al choque del sábado ante UPN, Eddie Hernández, delantero del Motagua, atendió a los medios de prensa en la última conferencia de cara al inicio del torneo Clausura 2023. El ariete internacional de la selección de Honduras aseveró que el equipo se mantiene concentrado y con expectativas muy altas para encarar un nuevo año. El delantero más goleador del ciclón en el Apertura 2022, enfatizó que el club buscará ser protagonista en los dos campeonatos. Además, mencionó que el equipo buscará competirle al Pachuca, rival de en la Champions de Concacaf. - CONFERENCIA DE PRENSA -

¿Cómo te has sentido con la llegada de Lucas Campana? Contento de estar acá. Yo creo que la llegada de Lucas Campana nos va a ayudar muchísimo, si bien es cierto, siempre he estado acostumbrado a pelear con una delantera bastante fuerte. Es lógico que siempre que llegue alguien a ayudarnos creo que va a ser de mucha ayuda para nosotros, para el plantel, porque al final los beneficiados vamos a ser todos. Hasta el momento no me ha tocado hacer dupla con él, pero si me toca hacer dupla intentar jugar de la manera para el equipo. ¿Cómo te visualizas en este torneo sabiendo que hay dos competencias internacionales?

Uno como delantero siempre quiere hacerse presente en el marcador, el torneo pasado solo pude concretar seis goles en Liga Nacional, uno en Liga Concacaf. En mi caso me faltó ser más contundente, tuvimos oportunidades en el certamen para ampliar mi cuota goleadora. Ojalá este torneo se pueda dar de la mejor manera. Lógicamente es un trabajo que se hace en grupo. Esperemos que mis compañeros estén finos para asistirme con goles y la responsabilidad será mía para anotar. Las expectativas para este torneo son grandes, nos estamos preparando para hacer las cosas bien. Esperemos iniciar con pie derecho el torneo y poder alcanzar esa meta que en lo personal me trazo, no me gusta decir número, pero en lo personal si una meta ¿Cuáles son tus expectativas para este torneo a nivel personal? Cada persona, independientemente del rubro en el que estemos, debemos de trazarnos metas grandes, en lo personal hacer las cosas bien con el equipo en Liga Nacional y Champions de Concacaf, el cual es una competencia difícil tomando en cuenta los rivales que son de otra categoría, pero somos jugadores del fútbol en el campo, competimos 11 contra 11, la expectativa es hacer las cosas bien. Dios mediante se puedan hacer las cosas a nuestro favor, sabemos el rival complicado que nos ha tocado, pero para pasar tenemos que eliminar al Pachuca, tun rival difícil, realmente nos ayuda muchísimo, estamos preparándonos en esta pretemporada en lo físico, pero también en la parte mental, lo cual es importante para que al final las cosas se nos puedan dar a nuestro favor. ¿Siente que hay más presión para este torneo ante el fichaje de delanteros nuevos?

Presión siempre hay. Motagua es de los clubes más grandes del país, la presión siempre va existir, la obligación de ganar siempre ha estado, el equipo en lo general mantiene planteles grandísimos por el cual competir, mientras sea una competencia sana, no habrá ningún problema, la llegada de cada uno de ellos nos va a fortalecer y nos va a exigir a nosotros en lo personal, el día a día, al final quien toma la decisión es el profesor que sabrá poner en su momento.



¿Qué le está pidiendo el técnico Hernán Medina en cuánto los movimientos en el campo en comparación al torneo anterior? En ningún momento, mis movimientos son los mismos, los que hago dentro del campo son los que el profesor me pide. Lógicamente tengo que marcar el paso para que un compañero me habilite para que me dé una posición de gol, pero no, es un trabajo de equipo. A mí me toca hacer los trabajos en el campo y a mis compañeros igual para que así me puedan asistir y yo anotar los goles.