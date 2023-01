Vida castiga a sus jugadores quitándoles el 40% de su salario tras no clasificar a la liguilla

LA CEIBA, HONUDURAS.- El Club Social Vida no cumplió las expectativas en el pasado Apertura 2022 tras no clasificar a la etapa de liguilla , una decepción institucional que trajo consecuencias a los protagonistas.

“La deducción del 40 por ciento fue en general. Quiero aclarar que la multa no fue por bajo rendimiento, eso no existe. De 30 puntos posibles, nosotros hicimos 3 puntos, eso por la indisciplina que hubo en el club. Muchos de nuestros jugadores cometieron faltas que son motivo de recisión de contrato, pero no quisimos llegar a eso”, dijo Martínez al programa Sin Anestesia.

Esta decisión se tomó ya que al no clasificar a liguilla el Vida perdió millones de lempiras por patrocinios.

“Nos vimos afectados por la indisciplina de nuestro grupo. Producto que se armaron grupitos dentro de la planilla y los que no se involucraron, pero nunca dijeron nada, también son parte de la indisciplina. Solo un mes, porque el siguiente se les pagó completo”, agregó.