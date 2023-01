Jonathan Bornstein revela sus primeras impresiones de Honduras: Lo que lo sorprendió, qué opina de las playas y las comidas típicas que ya probó

El futbolista de 38 años relató la diferencia que notó y le agrado entre el aeropuerto catracho (Ramón Villeda Morales) y la de los norteamericanos en los que ha estado, los alimentos típicos que ha comido y “desde que el avión estaba sobrevolando Honduras estaba observando Honduras desde arriba y tome fotos para enseñarle a mi familia como todo era tan verde y bonito. Ya estando en el aeropuerto las personas me reconocieron y comenzamos a tomarnos muchas fotos. Me gusto y me sentí muy cómodo”.

Y añadió: “Me emocione mucho más cuando salí de las puertas del avión al ver a todo la gente siendo muy buena conmigo fue algo muy especial. Me impactó algo cuando tu pasas por aduana en los aeropuertos en Estados Unidos todo es muy serio, al igual que México u otros países, y aquí hicimos todo el papeleo, y el miembro que me hizo el chequeo me pidió mi primera foto y al final me dijo bienvenido a Honduras”.

