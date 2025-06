Gerardo Ramos desmiente argollas en la Selección de Honduras y confirma itinerario en EE UU

Como lo dije antes, es hacer un mejor papel, ya que en las últimas Copas Oro no nos ha ido muy bien.Si no me equivoco, creo que en los primeros meses del profesor Coito llegamos a semifinales, no, a cuartos de final, pero en el 2014, que si lo vemos ya pasaron 10 años, bueno, 5 Copas Oro, estuvimos en semifinales con el profesor Suárez y después hemos quedado en cuartos, nos hemos quedado en fase de grupo, no hemos tenido buenas participaciones, entonces el objetivo es tener una mejor participación en esta Copa Oro.

Antes solo usaba en un 90% jugadores nacidos en Canadá, canadienses originarios. Comenzó a hacer otro trabajo después del 8-1, comenzó a hacer otro trabajo y lo hizo tan bien que llegó a ser en el 2022 el campeón de CONCACAF. No todos los partidos son iguales, aún así les hemos vencido, aún así hemos empatado de local con ellos, ganándoles partidos de local. No todos los partidos son iguales, sin embargo, el resultado obviamente te hace reflexionar y buscar la manera de que se mejore, porque tenemos jugadores con muy buena calidad. Sin embargo, en este partido contra Canadá, no sé en realidad qué les pasó, porque estaban bien preparados, tienen todo lo que necesita su entorno.

Sencillo. No es que cada vez que juegues con un equipo, con Canadá por ejemplo, es el caso ahorita, siempre te va a meter seis. No es así. Hemos ganado partidos contra Canadá, le hemos metido ocho. Son otros tiempos. Canadá hizo otro trabajo, aprendió a que tiene inmigrantes muchísimos y los comenzó a usar.

Entonces es parte de, y lo que tenemos que hacer tanto los jugadores y los que estamos dentro de esto, que no es lo que refleja lo que pasa en la cancha, atrás de un partido de fútbol hay muchísimas cosas, hay muchísimas cosas. Y la federación no solo es la selección mayor, pero es por la única que evalúan el rendimiento de la selección, la gente que es aficionado o fanático del fútbol.

La verdad que no se puede controlar, cada quien tiene su opinión, cada quien es dueño de su razón, independientemente sepa o no cómo funcionan las cosas, entonces es algo que no vale la pena ni llevarle la contraria, ni decirle. Andy, ya lo expliqué, fue algo en consenso, él quiere estar con la selección en la etapa más importante, que es la clasificatoria al Mundial United 2026 y entendemos la posición.

Recuerde que los jugadores también tienen familia que mantener, también tienen un periodo corto, el de Andy ya no es que tiene 10 años más de fútbol, él tiene que aprovechar su último periodo como jugador para establecer las bases y poder tener bien a su familia el resto de la vida. El jugador de fútbol se puede acabar a los 35 años como futbolista, pero su vida puede durar 40, 45 años más, entonces tiene que preparar ese futuro.

Cada quien puede opinar lo que quiera, para eso se inventaron todo esto, para que todo el mundo opine, con o sin razón, pero Andy está comprometido con la selección al 100 y no está para Copa Oro por algo que él tiene que cumplir con su equipo y así poder tener un contrato en su futuro y como le digo, como ser humano, como persona y como jefe de familia que es, tiene que proteger a sus seres queridos y eso lo entendemos.

Alguna gente cuestiona la unidad de esta selección, usted que está adentro, que los conoce, que vive prácticamente en el día a día, ¿qué opinión tiene al respecto?

No estoy de acuerdo. Si hay algo que va a pasar siempre y no se puede evitar es que nos cuestionen, nos cuestionen, nos cuestionen. Hay muchísimas cosas buenas y nadie habla de ellas, solo de las cosas malas, porque es parte de ella. Existen miles de programas, en todos lados del mundo, de chismes, de la farándula, del cantante y no hablan del talento, solo de los errores que comete esa persona pública. No tenemos problema de eso, aunque cuestionen y lo digan, no tenemos problemas.

Aquí no tenemos argollas, no tenemos problemas de rivalidades entre jugadores. Aquí adentro somos una familia. Y en las familias hay momentos buenos y hay momentos malos también. Entonces, repito, no puedo llevar la contraria de que se hagan cuestionamientos, porque siempre van a existir, es parte de. Uno puede hacer cien mil cosas buenas y hace una que no les parece, se muere. Entonces, en el seno de la concentración, cuerpo técnico y jugadores y el staff, hay una muy buena armonía y confiamos que los muchachos van a salir adelante después de este revés.

¿Cómo está el itinerario de aquí hasta el último partido de Curazao?

Hay entreno hoy jueves, reconocimiento mañana viernes. Normalmente el reconocimiento sólo es rápido para que puedan entrenar y no estar con tiempo, porque si entrenamos en el estadio solo tenemos una hora. Entonces, vamos a hacer el reconocimiento, se va a entrenar siempre en la Universidad de Houston y el partido del día sábado, que es a las 10 de la noche hora de Houston. Recuerden que hay un doble en ese estadio. Primero juega Canadá contra Curaçao a las 7:00 de la noche y a las 10:00 de la noche ya será Honduras-El Salvador y que Houston está una hora adelante del horario de Honduras.

¿Y viajan el domingo?

El domingo ya, en lo que tiene programado con CONCACAF, el vuelo charter por la tarde hacia San José, California.