Luis Enrique y su historia con una hondureña ¿quién es y cómo ganó su confianza?

Ada define a Luis Enrique de la siguiente manera: “El señor la verdad es una persona que tiene mucho carisma, y siempre hace sus bromas. Una de las cosas que me gusta de él es que es muy sincero para hablar. Él habla directamente, pero con su buen humor, sin ánimo de ofender ni nada, siempre tiene buen humor y cuando él está en casa me divierto mucho, porque hay veces que están ahí conversando de lo que sea y yo me río, y aunque no quiera es como que entro en la plática o me causan risa las bromas”.