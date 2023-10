Pedro Troglio llama atención a Olimpia: “no vi al equipo bien”

“No me voy conforme con lo que hicieron, no vi al equipo bien, tengo claro que nosotros jugamos de una manera en algunas canchas, no se puede jugar por el centro en una cancha donde nosotros no tenemos el timing (tiempo) del pique, hay que jugar de otra manera, equivocamos el camino y hoy el Vida nos haya generado tres o cuatro situaciones, eso para un equipo como nosotros, no nos puede pasar”, destacó Troglio.