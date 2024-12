Pedro Troglio confirma su futuro: ¿Se va o se queda dirigiendo en Olimpia?

Muy sincero y directo, el timonel de los merengue no escondió nada y dejó claro su situación con la institución blanca y las pláticas que ya tiene adelantas en su país natal.

Troglio aún tiene contrato con los leones hasta mayo del 2025, pero con una clausula de salida, misma que estaría ejerciendo en esta oportunidad.

“Sobre mi continuidad, yo lo dije bien claro en agosto, al llegar diciembre que me iba y después no hablé nunca más. Lo que pasó ahora es diferente es que aparecieron algunos equipos que te buscan, ya sea porque llega el final del torneo y por lo que dijiste te preguntan”, explicó tras finalizar el duelo en Olanchito.

Medios argentinos han confirmado que Pedro Troglio ya tiene todo arreglado con el equipo Instituto de Córdoba, y el mismo timonel lo confirmó.

“Veremos en estos días, ya me dan listo en un club, sinceramente ya he tenido charlas, me han hablado, está bastante avanzado”.

Troglio fue más allá y dejó claro la solicitud que ha pedido al club argentino ante de dejar el Olimpia.

“Les pedí que quiero terminar mi torneo acá, quiero salir penta, es una obligación y después veremos cómo termina”.