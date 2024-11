Así es la vida de Michaell Chirinos, primer futbolista hondureño nominado al premio Puskas

“Nunca me imaginé estar donde hoy estoy. Hubo un tiempo que no quería saber nada de fútbol de primera división, solo quería divertirme nada más. Después algunos profesores me ayudaron y al final le agradezco a Denilson Costa que me brindó la oportunidad de jugar en reservas. Ahí anoté 24 goles en el primer torneo, luego el profesor Héctor Vargas me ascendió a primera”, recordó.