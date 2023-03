Troglio tras ser eliminado por el Atlas: “Fue una noche malísima, ahora hay que poner el pecho y seguir adelante”

Pese a notársele cabizbajo por la eliminación, el estratega argentino dio la cara. No se achicó y reveló a lo que quiso jugar en el estadio Jalisco, que hoy se convirtió en el enemigo y le hizo vivir una noche trágica.

La noche en el Jalisco: “Creo que tuvimos una noche muy mala donde no pudimos ni dar dos pases seguidos y lamentablemente contra un equipo como Atlas que juega bárbaro, y en su cancha, si vos no tenes la pelota y no podes aprovechar los espacios que tenías era imposible, erramos pases increíbles.

No es que manejaron todo el partido. El segundo tiempo arrancamos mejor, podíamos meter algunas contras y a partir del segundo gol se hizo imposible”.

No esperaban el 4-0: “Fue una noche para olvidar, malísima, ahora hay que poner el pecho, aguantar la que venga y seguir adelante, esto es así, lamentablemente no esperábamos que pasara pero pasó.