“Palomo” Rodríguez explica por qué no puso a los titulares ante Victoria

Es algo que estamos trabajando en la pelota quieta, a veces condiciona mucho el ejecutante, teniendo a Jhow Benavidez y Juan Vieyra, me acuerdo que a mí también me ponían jugadas y era muy reacio cuando tenía el arco de frente, pero la idea es tener un par de jugadas, donde el jugador decida qué hacer. Juan tiene eso, sino patea el balón, tiene un córner, te hace una jugada, no de esa forma, pero estaba planificada, me gustó la decisión que tomó Juan Vieyra, el gol por Franklin Flores porque se lo merecen.

Es un poco de todo y es sobre la idea que tenemos del torneo pasado, es lo que tenemos, es la calidad que hay en el plantel, es la frescura que hay, todavía faltan jugadores que se pueden sumar como el caso de Roberto Osorto que regresa el domingo, pero la postura nuestra es siempre manejar con la gente que tenemos. Sinceramente no prestó atención en los minutos sub-20, se da porque sí, tenemos frescura con la gente joven, es muy receptiva en el orden. Sabemos que los campeonatos lo definen la calidad, por más que tengamos frescura joven y ganés los partidos en determinada manera, sabemos que las que duelen la experiencia no se compra en la farmacia. Entonces, esa mixtura de juventud con gente de experiencia es la que nos dará buenos dividendos.

Lo de Júnior García me pone contento, ya que la idea era más que nada por un tema de cupo y de espacio, además que tenía un problema particular. Él necesitaba ir a La Ceiba, es un jugador que apreciamos mucho como compañero, pero muchas veces se piensa que porque el jugador se va de préstamo el entrenador no lo quiere, pero no es así. A veces pasa que un jugador necesita un cambio de aire o te está pidiendo un espacio dentro del equipo, estaba preguntándole por la mamá, que de paso le mando un fuerte abrazo y me pone contento el presente de Júnior.