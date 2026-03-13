Osvaldo Carro da detalles del por qué Espinel no dio conferencia de prensa y lesión de José Pinto

Ante esto, Osvaldo Carro, asistente del León, fue el encargado de atender a la prensa y reveló el motivo por el que el DT no quiso ir a la conferencia.

San Pedro Sula, Honduras .- A pesar del triunfo del Olimpia ante el Platense por la última fecha de la primera vuelta, el entrenador Eduardo Espinel, tomó la decisión de no asistir a la conferencia de prensa.

Del mismo modo, comentó sobre la lesión de Pinto, el golazo de tiro libre de Santiago Ramírez, se quejó del terreno del Estadio Morazán y criticó el arbitraje: "Deben de dejar jugar más".

-- Declaraciones --

¿Qué representa este triunfo para el equipo, tomando en cuenta que venían sin ganar en las últimas jornadas?

Es un triunfo muy importante porque la verdad veníamos sin poder ganar. Por momentos el equipo jugaba bien, pero los resultados no se nos estaban dando. En un club como Olimpia siempre existe la obligación de ganar y eso también genera una presión extra para los jugadores. A veces el propio futbolista se autopresiona y aparecen imprecisiones, pero la mayoría de los jugadores están acostumbrados a esta camiseta y a convivir con esa exigencia.

En los dos campeonatos en los que salimos campeones también atravesamos momentos similares. Ahora hemos tenido algunas dificultades, incluso en lo físico, pero este triunfo nos permite trabajar con mayor tranquilidad y afrontar el próximo partido con más confianza.

¿Cómo analiza el partido frente a Platense FC y qué valoración hace del triunfo? ¿Y el arbitraje?

Sabíamos que Platense es un gran equipo, muy dinámico y que intenta quitarte el balón. En el primer tiempo estuvimos imprecisos y eso les permitió aprovechar las transiciones, que es una de sus fortalezas. En el segundo tiempo corregimos algunas cosas en el camerino y salimos con otra disposición. Sabemos que los rivales se defienden bien contra nosotros hasta que logramos el primer gol, y después los espacios aparecen. Así llegó el segundo tanto, en una jugada muy bien combinada.

Sobre el arbitraje, lo único que pido es que se deje jugar más. El fútbol se vuelve muy cortado porque se cobran muchas faltas y eso le quita dinámica al partido. Pitan todo y esos errores causan polémicas

¿Qué opinión tiene sobre el rendimiento de Santiago, quien terminó siendo determinante en el partido?

Santiago es un jugador que conocemos bien. Tiene mucha calidad, buen remate y una gran pegada en los tiros libres. En Uruguay incluso marcó varios goles de esa manera. Cuando llegó venía de un parate después de terminar su etapa en su club anterior, por lo que necesitaba recuperar ritmo y confianza. Poco a poco lo está haciendo, también adaptándose al fútbol hondureño. Hoy tuvo más minutos y demostró su calidad. Confiamos mucho en él, igual que en todo el plantel.

El rendimiento del equipo en la primera vuelta del torneo y la lesión de Pinto

La primera vuelta se nos hizo complicada en cuanto a resultados. Hubo partidos en los que jugamos bien, incluso algunos que empatamos o perdimos en los que por momentos hicimos un gran fútbol. Pero no se nos dieron los resultados. Internamente sabemos las razones y lo hemos analizado, aunque no queremos poner excusas. Lo importante ahora es mejorar en la segunda vuelta para llegar en buenas condiciones a la fase final.

Y sobre la lesión de Pinto fue un golpe fuerte en el dedo pequeño del pie. Hay que esperar los exámenes médicos que se le realizarán y tendremos un diagnóstico más claro sobre su situación.

RAZÓN POR LA QUE NO FUE ESPINEL A CONFERENCIA

Él cuando ganamos se lo va a tomar tranquilo y dará la cara cuando perdamos, ojalá no venga nunca porque siempre queremos triunfar.​​​

También se habló mucho de una supuesta crisis en Olimpia durante esta primera vuelta. ¿Ustedes lo veían de esa manera?

La verdad es que en Olimpia ese tipo de comentarios aparecen siempre. En los dos campeonatos anteriores también se hablaba de crisis, de que el camerino estaba dividido o que los jugadores estaban en contra del entrenador. Nosotros ya lo tomamos con naturalidad. El grupo está muy bien y el ambiente en el plantel es excelente. Lo que necesitábamos era volver a ganar. Ojalá que este triunfo les dé a los jugadores la confianza para soltarse y empezar a sumar puntos pensando en llegar de la mejor manera a los triangulares.